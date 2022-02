Las monitoras de comedor en Aragón han visto cómo el sector, que engloba a unas 1.500 trabajadoras, “hemos ido perdiendo derechos” y no visto satisfechas sus peticiones de “medidas de seguridad” solicitadas (mascarillas FFP2) por lo que consideran que se “ha puesto en peligro” no solo a ellas mismas si no a usuarios de los comedores infantiles, ya que son momentos en los que no se usa el tapabocas. Así lo han manifestado en una rueda de prensa Eva Gorgojo, Carmen Ruiz y Ana Serrano, representantes de las trabajadoras en FesmC UGT, CCOO y Osta, respectivamente, quienes señalaron que el departamento de Educación del Gobierno de Aragón envió instrucciones a los centros para favorecer el funcionamiento de los comedores, y que ante el incumplimiento de algunas de las empresas y sus quejas al departamento “no hemos tenido respuesta”.

Los sindicatos critican que después de Navidad y con el aumento de casos de coronavirus en los colegios, los refuerzos han llegado con cuentagotas y las empresas están enviando a las trabajadoras a sus casas “en unos casos aplicando un erte y en otros sin percibir salarios”. Es un “sector movible”, han dicho, pero calcularon que en esas fechas hubo alrededor de 50 mujeres (es un sector “femenino” en su mayoría) fuera de los colegios. Y en algún centro, han explicado, fueron 7, lo que supone que había unos 150 alumnos menos, que es “casi cerrar el comedor”. Ahora, sin embargo, la mayoría están “retornando”. Contraponen su situación a la de los profesores, que si tienen que estar de cuarentena “no se les priva de salario” y si no tienen que hacerlo “se utilizan de refuerzo”; sin embargo, a las monitoras del comedor “se nos manda a casa” sin sueldo. Además, señalan que tras las vacaciones, y el envío de instrucciones por parte de Educación, algunas empresas están “incumpliendo la orden” en la que se regula la ratio y cómo se contratan a las monitoras. Para el cálculo de esa ratio, han señalado, se “computarán los comensales de cada nivel educativo, matriculados al comienzo del curso escolar”, por lo que consideran que cuando un alumno no asiste al comedor por estar confinado o ser positivo “no son bajas” sino que los niños se ausentan del centro pero “las familias siguen pagando la cuota”, ha señalado Gorgojo, quien ha reconocido que actualmente se “devuelve” el porcentaje de los días que no asisten. Están de acuerdo en esa medida pero, la responsable de UGT ha dicho que ésta “no sea a cuenta de las monitoras”. La representante de CCOO, Carmen Ruiz, ha dicho que en años anteriores muchos niños se habían ausentado por la gripe pero “jamás había pasado esto” por lo que, han reconocido que se abre una puerta para que esta situación se repita en el futuro. Entre sus demandas está también la petición de mascarillas. Se recomienda el uso de FPP2 por parte de inspección de trabajo, pero muchas empresas entregan 3 de tela “al trimestre” y otras una FFP2 “cada tres días” por el hecho que les dicen que su trabajo es de dos horas. Por eso, reclamaron “seguridad, la misma seguridad que cualquier trabajador”. Por eso, señalan que si no se solucionan sus problemas estudiarán medidas de movilización.