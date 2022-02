Ana Marín, portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes de Aragón, ha exigido este miércoles al gobierno de Javier Lambán que "rectifique, porque está a tiempo", antes de que el 1 de marzo se publiquen los nuevos pliegos para la adjudicación del transporte sanitario en la comunidad. Si rectifica, asegura, evitará "volver a perjudicar a la sanidad del medio rural, que ya está lo bastante maltrecha como para que ahora les quiten el soporte de ambulancias".

En su comparecencia, la portavoz ha recordado que en los últimos meses ha habido “demasiados casos en los que la falta de personal y de medios ha generado graves problemas en el territorio", tanto en la provincia de Huesca como en la de Teruel. Todo esto, señala, pasa "sin que el Gobierno de Aragón actúe, sin que entienda que es necesario que el servicio de ambulancias funcione debidamente”.

Marín rechaza la actitud del Gobierno autonómico porque “la falta de gestión, de atención y resolución por su parte, deriva en un empeoramiento de la situación cada vez mayor”. Por ello, ha vuelto a pedir el cese de la gerente del 061, porque “hace falta una persona que sepa gestionar, que sepa resolver los problemas y poner fin a esta situación”.

La diputada popular señala que "lo que no puede ocurrir con los nuevos pliegos es que empeore más el servicio y se convierta en una dificultad añadida para la sanidad del medio rural". En este sentido, además de insistir en que no se eliminen las 15 ambulancias previstas, ha señalado que debe atenderse la demanda de los profesionales para que se active la presencialidad en su puesto de trabajo y no la localización como sigue manteniendo el Gobierno de Aragón.