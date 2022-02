La Plataforma Baremación Ya Salud, formada por un grupo de sanitarios aragoneses que reclaman el reconocimiento de méritos profesionales atrasados en sus bolsas de trabajo desde 2018, reclaman una "reunión urgente" con la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, y con el responsable de Recursos Humanos del Salud para abordar su situación.

El colectivo, a través de sendas cartas enviadas a los responsables, explica que hace tres meses mantuvieron una reunión con la Administración y, el pasado 27 de enero, tenían otra cita para abordar la situación, pero esta se anuló. "Hace tres meses se nos informó del estado de la baremación, sorprendiéndonos con que, después de casi dos años de retraso del plazo previsto de finalización, todavía la mitad de los méritos seguían sin baremar", apuntan.

"Solo entonces pusieron un pequeño remedio, un plan de choque o parche circunstancial, en aras a mejorar el proceso y tratar de cumplir la última promesa, de muchas incumplidas, en la que se fijó como plazo antes del verano del 2022 tener los listados definitivos de las diferentes categorías baremados", indican. Ahora, el colectivo quiere "evaluar la situación actual" y "determinar la efectividad del plan de choque".

La plataforma, que hace unos meses ya acudió al Justicia de Aragón por este mismo tema, apunta a la "injusticia, desigualdad y el maltrato" que sufren estos sanitarios afectados. "El nuevo portal de Recursos Humanos del Salud debería ya estar en pleno funcionamiento, el personal temporal ha cumplido con creces con sus obligaciones y solo estamos solicitando que se cumpla también con nuestros derechos", señalan.

El colectivo indica que los profesiones que han podido trabajar "han sufrido probablemente el mayor volumen de carga de trabajo y estrés al que jamás se habían sometido antes" y "este tiempo trabajado no se ve reflejado en su expediente profesional", añaden.

En cuanto a quienes no han podido trabajar, apuntan que hay opositores que aprobaron una oposición sin plaza y no han podido sumar los 25 puntos y que, si las cosas siguen así, "van a ir a las próximas oposiciones sin haber generado nuevos méritos profesionales", dicen. "Hay inscritos en bolsa que han generado nuevos méritos desde el último corte y que no se les han actualizado", añaden.