La oficina creada, hace dos años, por las diócesis aragonesas para investigar casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en la comunidad está analizando cuatro denuncias. Estas han sido remitidas por la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, ya que, tal y como han señalado en un comunicado emitido a los medios de comunicación, el departamento especializado para estas cuestiones no ha recibido ninguna acusación en todo este tiempo.

En concreto, la Archidiócesis de Zaragoza está investigando tres denuncias y una la de Teruel y Albarracín, de las que, según asegura en el comunicado, "se informarán oportunamente". Estas denuncias se refieren a hechos sucedidos entre los años 50 y 80 del siglo pasado. Las Diócesis de Huesca, Barbastro-Monzón, Tarazona y Jaca no han recibido ninguna denuncia referida a sacerdotes incardinados (dependientes) de ellas y, por tanto, no tienen procedimientos canónicos en curso.

Unas cifras que contrastan con el informe realizado por El País y en poder del Vaticano en el que se resaltan 15 casos, algunos de ellos recientes. Solo en Zaragoza habría ocho registros que afectan al colegio Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza, en el que se enseña a los conocidos como infanticos, (entre los años 1964 y 1985 y cuyo responsable está sin identificar); en el colegio Calasancio Escolapios Zaragoza (en 1975 cuyo autor está sin identificar); el Colegio Montearagón de la Organización Fomento en Zaragoza (1989-90 y cuyo responsable está identificado como F. R.); en el colegio La Salle Montemolín de Zaragoza (1967-73 por parte del hermano M.); el colegio Romareda de Zaragoza de los Agustinos Recoletos (2002 – 2003 y cuyo acusado es I. A.); en el colegio Nuestra Señora del Pilar (año 2009 por J. G.); en el Seminario Nuevo de Zaragoza (de 1953 a 1954 por J. B.), y en el colegio Calasancio Escolapios (1965 a 1970 por el padre M.). En Huesca hay cuatro casos. En el internado de los Salesianos (entre 1968 y 1973 por, supuestamente, F. C. y J. R.), en los Salesianos de Monzón (entre 1961 y 1965 por I. E.) y en el internado Sahún, en el colegio Nuestra Señora de Guayente, escuela de hostelería FP (entre 1994 y 1995 por J. B.). En la provincia turolense destaca un caso entre 1949 a 1950 en Mas de las Matas en el que el encausado está identificado como C. P.; en el colegio La Salle de Teruel en 1977 a 1979 por, supuestamente, M. P. y en el seminario menor diocesano en 1969 por el padre P.

En el comunicado emitido por la oficina de comunicación de la Iglesia en Aragón también se resalta que el trabajo que están realizando parte de las informaciones derivadas por Roma, pero que el departamento creado en 2020 no ha recibido denuncia alguna. De ahí que hagan público que la dirección de la sede de la Oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de las Diócesis de Aragón es en el Arzobispado de Zaragoza, situado en la plaza de la Seo de Zaragoza. Que el teléfono es el 976 20 31 76 y el email proteccionmenores@iglesiaenaragon.com

"Si se tiene alguna noticia a este respecto, las Diócesis abordarán cada caso siguiendo los estrictos protocolos que la Iglesia ha adoptado, y que incluyen la atención personalizada a las víctimas, estudiando cada caso particular", destacan desde la Iglesia.

"El abuso sexual en la infancia y adolescencia es un problema grave que afecta a toda la sociedad", afirman los obispos aragoneses al tiempo que destacan que, según datos de la Fundación Anar, entre los años 2008 y 2019 se ha producido un incremento del 300% en el número de casos detectados. Por lo tanto, es fundamental hacer hincapié en la prevención, detección temprana y en la atención a las víctimas.

El 80,8% de los abusos tienen lugar en el circulo de confianza. Concretamente, un 49,2% se producen en el seno familiar. Esta fundación revela que los abusos cometidos por sacerdotes en España en dicho periodo son un 0,2% de todos los que se producen. "No obstante, la existencia de un solo caso es algo extremadamente grave para la Iglesia y, por tanto, no dejamos de pedir perdón", afirman.

"Ante esta dolorosa y preocupante situación, las diócesis de Aragón están organizando un servicio de apoyo psicológico, jurídico y espiritual, abierto a cualquier víctima de abuso, sea cual sea el ámbito en el que fuera cometido", señalan al tiempo que concluyen que "la sociedad ha despertado ante la extensión del drama del abuso sexual a menores, también la Iglesia ha trabajado con responsabilidad, sobre todo en las últimas décadas, para que esos delitos no vuelvan a repetirse. Las reformas emprendidas han hecho a la Iglesia transparente, responsable de sus actos y un lugar seguro para los jóvenes".