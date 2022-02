Enrique Bernal llegó al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) en 2003. Lo hizo después de ser profesor durante años en EEUU y nada más aterrizar en Zaragoza puso en marcha el grupo de Ciencia de Datos para la Investigación de Servicios y Políticas Sanitarias. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón acudió a él para buscar ayuda en la toma de decisiones en octubre de 2020. Bernal forma parte desde entonces del equipo del gabinete de crisis de Sanidad.

-Lleva meses manejando datos de covid. ¿Dónde estamos y hacia donde vamos?

-Es natural que como todos los coronavirus este acabe siendo endémico. Dicho esto, lo que tenemos que pensar ahora es qué consecuencias tiene mantenernos como ahora, con unos niveles de vigilancia epidemiológica de cierta intensidad, o hacer todo lo contrario. Hay que ponerse en los dos extremos y entre medio de ellos nos tendremos qué mover.

-Ningún extremo es bueno.

-Eso es. Creo que movernos en las mismas condiciones que hasta ahora empieza a hacer más daño que bien a la población, pero no tenemos la certeza de que pasarnos al otro extremo de atender solo a los casos graves que llegan a los hospitales sea lo adecuado. Habrá más olas y mutaciones, pero cambiará la definición de caso.

-¿Para cuándo estima ese cambio de escenario?

-Lo difícil de la discusión de las próximas semanas será dónde poner el fiel de la balanza._Hay que ver si se debe mantener un cierto grado de intensidad en las medidas de mitigación o si se puede atajar la situación con medidas de detección precoz, atención de casos graves y seguimientos más selectivo.

-¿Cuál es la mejor solución para usted?

-Desde la ciencia no tiene buena solución. Ante la falta de una evidencia científica clara, lo que hay que hacer es centrarse en las cosas sensatas y obviar los populismos. Por ejemplo, se podría optar por no desmantelar el sistema de detección de casos que hay ahora. Si somos capaces de detectar cambios en la tendencia de la aceleración de contagios, seremos capaces de predecir el grado de saturación del sistema. Si se piensa en evitar aislamientos masivos, habrá que pensar en las poblaciones de riesgo de residencias y hospitales y quizás ahí haya que mantener medidas de prevención.

-¿Cuál es para usted el peor momento de la pandemia en Aragón?

-(hace una pausa). Creo que la primera ola fue la más desesperante. En ese momento, en la cabeza de todos los epidemiólogos está el modelo de la gripe, pero no funcionó. Ese instante es malo por la carga de muerte y de sufrimiento. En Aragón, de esa primera ola y de la segunda aprendemos mucho, pero la tercera nos sorprendió y nos dejó un sabor agridulce porque no fuimos capaces de controlarla a tiempo. Como epidemiólogo y científico, no teníamos un modelo previo de inteligencia artificial ni humano para aprender y aunque las medidas se implementaron rápido, no llegamos.

-Con la experiencia y esa predicción de datos, ¿no se veía venir la última ola de Navidad?

-Se veía venir porque detectamos muy rápido el cambio de tendencia al pasar a nivel 1. Había una base de contagios de delta, pero hubo un momento, entre Navidad y Año Nuevo, donde la aceleración cambió y ahí sospechamos ya de ómicron. La subida fue abrupta, pero también lo está siendo la bajada. Lo que sí creo es que se habló muy pronto de fatiga pandémica.

-¿Qué quiere decir?

-La fatiga epidémica es lo que estamos viendo ahora, pero no lo que sucedía hace un año y medio. Esto pasa cuando las medidas que proponen los gobiernos, sean del país que sean, no lograr frenar el virus porque tienes que ser muy restrictivo para bloquear los contagios. Eso es lo que agota.

-¿Por qué cree que la gente no se vacuna y en las dosis de refuerzo hay muchos rezagados?

-La cobertura vacunal no tiene precedentes y es un éxito total en España. En mis mejores sueños apuntaba a un 80% de la población y se ha superado con creces. Hay negacionistas, pero los que no se han vacunado es porque tienen miedo legítimo y porque están mal informadas por la infodemia (demasiada información). En cuanto a quien no se pone refuerzo, creo que ahí sí existe una visión de no necesidad. Hay poca información sobre su efecto, pero nosotros tenemos una muy evidente: si tienes puesto el refuerzo, el riesgo de infección se reduce en cinco veces.

-Han realizado un estudio en Aragón donde se evidencia la importancia de la vacunación contra el covid. ¿Los resultados han sido los esperados?

-Esperaba una gran efectividad de las vacunas en prevenir infecciones, en hospitalizaciones de casos severos y en ingresos en ucis. Al final, los resultados nos han demostrado que las dosis han sido más positivas de lo esperado en la prevención de contagios, especialmente si se tiene puesto el refuerzo y, aún más, si es Pfizer con otra pauta. En hospitalizaciones y en ucis ha sido lo esperado, donde Pfizer y Moderna son más efectivas que Astrazeneca y Janssen.

-¿Mascarilla sí o no?

No en exteriores, salvo que haya aglomeraciones.

-¿Cree que los gobiernos han hecho autocrítica de sus errores?

-Sí, están permanente haciéndolo. Sé que lo hace el Gobierno de Aragón, pero estoy en contacto con otros de Europa y es una constante. Hay muchos populistas también que hacen ruido y mandan mensajes desconcertantes a la población, que lo que necesita son herramientas para tomar decisiones. A veces los científicos no ayudamos, porque empezamos con las cautelas y las probabilidades, pero debemos descremar del mensaje nuestra incertidumbre para dar certeza porque es un valor superior.