En España solo hay unas cien personas diagnosticadas con el síndrome KBG, descubierto hace poco tiempo, en 2011; de ahí que se le considere una enfermedad rara entre las raras. Consiste en la mutación de un gen del cerebro y quienes la padecen tienen discapacidad intelectual y unas características físicas muy particulares, como cara triangular, cejas muy pobladas y dientes incisivos amplios. No se sabe a cuántas personas puede afectar y prueba de ello es que la asociación nacional, que engloba a unas 60 familias, se creó el año pasado. Dos de sus miembros son de Aragón.

El zaragozano Luis la padece. Tiene 13 años pero no se la diagnosticaron hasta noviembre del año pasado. «No nos pilló de nuevas», asegura Esther, madre de Luis. Tiene las características del síndrome pero «ya las tenía antes. Solo nos ha cambiado que ya tiene nombre», reconoce.

El síndrome KBG es una enfermedad rara causada por mutaciones en el gen ANKRD11, cuya proteína se encuentra en las neuronas del cerebro. Además de esos rasgos faciales diferentes, que «no afectan a su vida diaria»; también padecen baja estatura, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual o problemas de comportamiento, entre otros. En el caso de Luis, como otros muchos, sufre de hipoacusia (incapaz para escuchar sonidos) –se le diagnosticó a los 4 años–, retraso psicomotor, hipermetropía y astigmatismo, etc. A Luis le costó mucho comenzar a masticar sólidos y tenía muchos reflujos, pero «nadie le daba mucha importancia». Empezó a andar en el tiempo normal pero con tres años «no bajaba bien las escaleras», cuenta su madre; y hablaba «pero no se le entendía».

Desde muy pequeñito lo empezaron a tratar diferentes especialistas, siempre en Zaragoza. Atención temprana, genetistas, logopedia… «Comía muy poquito y no ganaba peso», describe su madre. Le costaba hacer cosas pero las hacía, explica. Si el límite para ver que hay deficiencias es decir papá o mamá antes del año, él lo hacía; y lo mismo con el caminar.

Cuando tenía unos 3 años padeció unos cuadros neurológicos y fue entonces cuando se vio que no crecía y poco después que «no oía bien», aunque fue difícil de diagnosticar porque hablaba bien, pero después tuvo que ser operado y lleva audífonos. Esther tenía la sensación de que «íbamos de un lado para otro y no acabábamos de poner nombre». «Le pasan tantas cosas...» pero de todo se le ha ido tratando. Como padres, sí que es «tranquilizador» saber qué síndrome es», señala, aunque tiene claro que «cuando algo es raro es difícil de diagnosticar». Cursa 6º de Primaria en un colegio normalizado; ha repetido curso y tiene que tener «apoyo»; «Necesitaría más pero los recursos no son ilimitados», reconoce.

Luis es como «cualquier niño de su edad». Su día a día se escribe en el colegio, en judo y acude a un grupo de guías, de tiempo libre, en verano a un campamento; y le gusta la tablet, la consola, los youtubers… «como a todos» y sobre todo el Real Zaragoza, por lo que acude a los partidos a La Romareda con su tío y su primo. Esther señala que «tiene alguna dificultad para relacionarse con los demás» porque es tímido y le cuesta «controlar los impulsos».

Esther pertenece a la asociación española KBG que se creó hace un año. El principal objetivo en estos momentos es «darle visibilidad» a la enfermedad porque «cuanto más se conoce es más fácil de abordar» y también de investigar pese a que ella es consciente de que «a nosotros ya no nos llegará pero en el futuro igual tienen más tratamientos». Además de enlazar y apoyar a las familias porque, como en muchas enfermedades, los «grados son diferentes»; algunos con 7 años no hablan o tienen que llevar pañales. Es este sentido, Esther señala que hay que homogeneizar criterios y facilitar que se les de una discapacidad porque eso «les ayudaría a conseguir trabajo» y a intentar llevar una vida lo más normalizada posible.