La comisión bilateral Aragón-Estado todavía no tiene fecha de celebración, tal y como ha confirmado la consejera de Presidencia de la DGA y presidenta de la delegación aragonesa en dicha cita, Mayte Pérez, a pesar de que la reunión al máximo nivel institucional estaba prevista, según anunció el Gobierno aragonés, para el pasado mes de noviembre.

La consejera ha comparecido en la comisión de Institucional de las Cortes a petición del grupo parlamentario popular.

El nuevo portavoz conservador, Fernando Ledesma, que sustituye a Mar Vaquero en el nuevo organigrama del grupo, ha recordado que la comisión bilateral no se reúne desde noviembre de 2018 y le ha afeado al Ejecutivo aragonés que, coincidiendo el mismo partido político en el Gobierno central y el autonómico, no se hayan celebrado más cumbres interinstitucionales.

Ledesema ha insistido en que la comisión bilateral es "el principal instrumento de relación entre Aragón y el Estado, tal y como lo define el Estatuto de Autonomía".

El portavoz de Institucional del PP ha lamentado que, desde la última reunión, en noviembre de 2018, "ha pasado el mayor lapso de tiempo sin bilateral coincidiendo dos Gobiernos del mismo color político en la Moncloa y el Pignatelli, y es algo que entendemos que desde la oposición debemos impulsar y forzar que el Gobierno de Aragón insista ante el Gobierno de Madrid para que se celebre la comisión bilateral tantas veces como sea necesario".

El reglamento de la propia comisión bilateral prevé que esta se celebre dos veces al año, algo que desde el PP, reconocen que "puede ser complicado", pero denuncian que "más de tres años sin celebrarse es un tiempo excesivo". "Uno puede llegar a pensar que habiendo Gobiernos del mismo color, las relaciones pueden ser más fluidas, pero no está siendo así", ha reprochado Ledesma, que ha señalado que cuando más se ha citado la comisión fue al coincidir Rajo en la Moncloa y Rudi en el Pignatelli.

En una de las primeras sesiones plenarias del curso político, el pasado mes de septiembre, el presidente aragonés, Javier Lambán, anunció que la comisión bilateral se celebraría "la segunda semana de noviembre" y que esta albergaría asuntos "de gran importancia" para Aragón.

Cuatro meses después, finalmente la cita no se ha celebrado y no tiene fecha prevista. Eso sí, fuentes del Ejecutivo aragonés dan por hecho que la reunión se celebrará en este ejercicio 2022. El próximo año, 2023, casi quedará inhabilitado para este tipo de citas por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales y las generales después.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha subrayado en las Cortes de Aragón que al Gobierno lo que le interesa es "celebrar bilaterales en las que se alcancen acuerdos de peso, que hablen de tú a tú a cuestiones relevantes bajo el principio de absoluta lealtad y respeto de las competencias".

Por ello, ha insistido en que la comisión bilateral "se celebrará cuando se incluyan los asuntos que beneficien a Aragón", y ha recordado que la interlocución con el Gobierno de Pedro Sánchez es "constante". "Hemos celebrado 54 conferencias sectoriales. Nunca un Gobierno se ha reunido tanto con las comunidades autónomas", ha remarcado.

La llegada de la pandemia y la gestión de los fondos europeos, ha recordado, han impulsado la cogobernanza del Ejecutivo central con las comunidades autónomas.

"Algunos asuntos no están lo suficientemente maduros para que puedan entrar"

La consejera de Presidencia ha querido, no obstante, trasladar un mensaje de "tranquilidad" porque los equipos siguen trabajando en la preparación de la comisión. "Estamos trabajando en la comisión bilateral. No se ha producido porque algunos asuntos no están lo suficientemente maduros para que puedan entrar, y la haremos cuando consideremos que los temas que se incluyan sean beneficiosos para Aragón", ha incidido.

La también portavoz del Gobierno ha dejado patente, a su vez, que "es muy diferente el clima en el que estamos trabajando entre Aragón y España que lo que ha sido habitual".

"Resolvemos las discrepancias a través del entendimiento, evitando en la medida de lo posible la judicialización de la política. Bilateralidad significa cooperación, respeto, defensa del interés general e intentar convencer a quien está en Madrid de los intereses de la comunidad autónoma", ha manifestado. "No tenemos ningún empacho en defender por encima de cualquier otro interés el de Aragón frente a otras posiciones que pueda haber", ha destacado la consejera.

Los temas pendientes de la Comisión Bilateral Aragón-Estado

La próxima Comisión Bilateral Aragón-Estado deberá abordar cuestiones relevantes como la aplicación de la rebaja de los costes de producción para las empresas en las zonas despobladas de Teruel, Cuenca y Soria y las comarcas adyacentes con similares situaciones demográficas, así como el futuro modelo energético en Aragón o la implicación del Estado en el desarrollo de las infraestructuras pendientes.

Pérez ha destacado que "el modelo energético es uno de los temas que queremos abordar. Vamos a ser generadores de energía y tenemos que ser los primeros beneficiados. No podemos caer en el error del siglo XX de producir energía y ver cómo se marchan (los beneficios)", ha expresado.

Pérez ha reprochado, además, la "hipocresía" del PP, y ha criticado que valoren las reuniones bilaterales "a peso".

"Van ustedes de salvadores cuando han sido verdugos. Hablan de despoblación cuando el señor Rajoy y la señora Rudi eliminaron servicios públicos en las zonas que más lo necesitaban. Habla del cierre de la térmica cuando el cierre lo promueve el señor Rajoy. Hemos tenido que venir a sacar a Aragón de los problemas que generó el PP", ha denunciado. "El FITE lo mataron en vida. Nosotros hemos recuperado la plurianualidad y que no se pierdan proyectos", ha asegurado.