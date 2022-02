El sector de los cuidados a los mayores ha dado un vuelco por la aparición del coronavirus, sobre todo en esta séptima ola, cuando el número de contagios se ha ido multiplicando exponencialmente. La emergencia sanitaria ha agudizado la crisis en un sector que tiene a los más vulnerables como centro de atención. Pero el sector es muy amplio y han ido empeorado las condiciones laborales de las mujeres, que son las que mayoritariamente se dedican al empleo doméstico y, por extensión, a cuidar a abuelos; y en el caso de centros privados ha puesto de manifiesto la importancia de unos servicios casi desconocidos hasta ahora.

La Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza reúne en estos momentos a unas trescientas mujeres, en su mayoría extranjeras y muchas de ellas incorporadas al sector durante la pandemia. «Nos ha tocado hacer una caja de resistencia para subsanar cuestiones urgentes», asegura Blenda Carolina García Espinoza, presidenta del colectivo. Muchas mujeres se quedaron sin trabajo y otras vieron como sus condiciones laborales empeoraron, explica. Sobre todo en el caso de las internas: «para ellas no hay descanso, pero con la pandemia se ha agravado» porque podían salir los fines de semana y en ese momento «se les prohibió» y por tanto se les «negó el derecho al descanso», provocando «mucho estrés por el encierro y también problemas de salud».

A otras muchas se les culpó de «haber metido el covid en sus lugares de trabajo», dice, una acusación que desembocó en muchas ocasiones en el despido. La precariedad es una palabra a la que están acostumbradas pero se agudizó con la pandemia puesto que en su caso no hubo ertes.

Las trabajadoras denuncian que existe "maltrato y clasismo" dentro de las casas

García sabe que si hace una década los estudios señalaban que una de cada tres empleadas del hogar estaba en situación de pobreza, «ahora son muchas más». Porque hay que tener en cuenta, afirma, que muchas de las asociadas no tienen la documentación en regla o no llevan tres años en España por lo que «están sin contrato». Existe, asegura, «maltrato y clasismo dentro de las casas», además de «falta de confianza» y reivindica que «somos seres humanos».

Para paliar esta situación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un nuevo plan de actuación para regularizar salarios y cotizaciones de las trabajadoras del hogar, poniendo el foco las contratadas a tiempo parcial, con un envío masivo de cartas dirigidas a empleadores. Pero no todas tienen contrato.

La presidenta de la asociación es consciente de que «no se puede generalizar» pero reivindica «valorizar el trabajo del hogar y los cuidados». Tiene claro que las mujeres trabajan gratuitamente en casa, muchos empleadores creen que «también hay que seguir haciéndolo con más cargas de las acordadas»; pero las trabajadoras también «tenemos vida social».

Sin otras opciones de trabajo

Las necesidades y la urgencia hace que las mujeres acepten «cualquier situación porque no tienen otra opción», ya que no solo es la situación vivida aquí sino «también en sus países de origen». «No tener papeles es no poder viajar» si hay un fallecido cercano y «no tener trabajo es no poder mandar dinero» a la familia.

En el servicio doméstico, según la Seguridad Social, el 60% son extranjeras y el 40% españolas, aunque hay que tener en cuenta que hay «muchas nacionalizadas». La asociación, que se reúne en el Centro Social Luis Buñuel, donde organiza numerosas actividades, congrega sobre todo a extranjeras porque, dice García, «las españolas no consideran que sufren las mismas violencias».

La pandemia ha hecho que algunas de ellas hayan entrado a trabajar en residencias pero solo las que han conseguido realizar un curso de profesionalización. «Cuidamos a nuestras familias, así que sabemos, pero hay en ocasiones en las que se necesita tener conocimientos previos», señala la presidenta; quien reconoce que si se tiene un trabajo «no se puede sacar el curso» y si no se tiene, «¿cómo vives?, se pregunta.

Desde CCOO aseguran que hay asociaciones que intentan preparar a las mujeres para que realicen cuidados puesto que «muchas son trabajadoras del hogar que tienen que hacerse cargo de los abuelos». En este tiempo ha habido muchos «despidos» y no se han sabido «gestionar las bajas y eso las que tienen contrato». «No se han respetados sus derechos porque tienen un mes de baja», en el caso de que se contagien de covid, y una indemnización de un mes cuando fallece el abuelo al que estaba nombre el contrato, explica Nati Cires, de la Federación de CCOO Hábitat en Aragón

Con la pandemia han crecido mucho las consultas al sindicato. Ha habido unas 200, la mayoría «por despidos», señala porque están «desprotegidas». Desde CCOO han hecho una campaña de cualificación puesto que si llevan más de 3.000 horas cuidando abuelos pueden conseguir el título y así sean «cuidadoras reales».

El sector de la ayuda domicilio lo gestionan empresas privadas a través del Ayuntamiento de Zaragoza y agrupa a unas mil mujeres

Las trabajadoras han tenido un «ejercicio de responsabilidad porque ha habido riesgo» puesto que muchas de ellas igual iban a 15 casas, señala Angélica Marzo, del sector servicios sociosanitarios y a la comunidad de UGT, quien explica que el sector de la ayuda domicilio lo gestionan empresas privadas a través del Ayuntamiento de Zaragoza y agrupa a unas mil mujeres. Al principio de la pandemia, el consistorio cumplió e incluso durante el confinamiento «no se descontaron sueldos» pero ha sido en esta fase con un gran número de contagios cuando se hizo un llamamiento a que se comunicaran los positivos puesto que «a veces no se respetaban las medidas».

Desde el sindicato reconocen que es un sector «casi invisible» porque están en domicilios y han sido ellas quienes «han estado cuidado a los mayores de la ciudad» a aquellos que no están en residencias. «Han ido a cuidarlos dando la cara» a los hogares de todo Aragón.