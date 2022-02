La consejera de Economía, Marta Gastón, avanzó un nuevo récord de exportaciones de Aragón en 2021, que superará la barrera de los 14.000 millones, a pesar de los avatares que ha sufrido la economía por la pandemia y la crisis de suministros global que ha golpeado a la industria de la comunidad. El último récord data del 2019 cuando se comercializaron productos a terceros países por valor de 14.472 millones.

Esa incertidumbre a escala global es a lo que se agarró Gastón, en su comparecencia en las Cortes de Aragón a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), para justificar que el Gobierno de Aragón no vaya a revisar la previsión de crecimiento para este año, y que fijó hace unos meses en el 7,1% del producto interior bruto (PIB). La evolución del PIB «no es una obsesión» para el Ejecutivo, sobre todo, en un momento en el que existe una «elevada incertidumbre», remarcó la titular de Economía y Empleo. No obstante, aventuró que durante los próximos meses se dinamizará la inversión empresarial (de la mano de los fondos Next Generation) y seguirá la creación de empleo que ya repuntó en 2021.

Gastón puso de manifiesto que las estimaciones económicas sirven, principalmente, para elaborar un informe económico financiero. Esa es, dijo, la base para confeccionar los presupuestos de la comunidad del siguiente año. «Tenemos muchas más tareas que realizar previsiones», dijo la consejera de Economía.

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez aseguró que el Gobierno de Aragón está instalado en la «euforia económica» porque, recordó, el presidente Javier Lambán cree que el pleno empleo llegará a la comunidad en el año 2023 y que la comunidad «va a ser un misil», algo que el diputado de Ciudadanos calificó de «aventurado».

Para Ciudadanos, el Gobierno de Aragón ha perdido la perspectiva y reclamó una revisión de las previsiones económicas porque no existe una correlación entre las cifras de crecimiento y de creación de empleo. Esto, dijo Martínez, conduce a pensar que los puestos que se están creando son «precarios» y de «escasa productividad porque que no aportan al crecimiento económico».

En este sentido, Gastón consideró que esta brecha entre el crecimiento del PIB y la creación de empleo es una “incógnita” por despejar, que la consejera atribuyó a la metodología seguida por el INE. A su juicio es «inédito» que ese dinamismo del mercado de trabajo no se corresponda con un crecimiento en la misma línea, y consideró que esta diferencia no es atribuible a la bajada de la productividad. No obstante, reconoció la desaceleración del PIB en el cuarto trimestre por el retraso en la llegada de los fondos europeos.

El diputado del PP, Eloy Suárez cargó contra la «venda en los ojos» del Ejecutivo de Lambán y consideró que actualizar las previsiones es una «obligación» porque «hay que aprender de los errores y corregir el rumbo». Mientras, IU ve un «cambio de paradigma» productivo y en las relaciones laborales.