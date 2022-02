A punto de reiniciarse el periodo de sesiones en el Parlamento aragonés, Javier Lambán reunió ayer en La Aljafería al grupo socialista para preparar el último tramo del curso. Después ya vendrá el año electoral con sus campañas. Las precampañas, sin embargo, parecen haber comenzado ya, sobre todo desde que Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, fue nombrado presidente del Partido Popular en Aragón. Desde entonces ha habido varios encontronazos entre los dos gallitos de la política aragonesa, que antes se miraban de reojo pero ahora han empezado a plantear una batalla frontal.

Así lo ha hecho este martes Lambán, que ha atacado con crudeza el comportamiento de los populares y ha asegurado "no estar orgulloso como aragonés de que el alcalde de Zaragoza sea uno de los más aguerridos representantes de esa estrategia de traición a los intereses del país" que supone el viaje a Bruselas. "Si Zaragoza presentase mejores proyectos y no los que presenta, que dejan bastante que desear, seguramente conseguiría más fondos", ha rematado el líder socialista.

Según Lambán, "para los socialistas es muy importante convertir Zaragoza en una de las capitales estructurantes de España, en una de las ciudades referenciales" del país. En este sentido, asegura contar con políticas "que son absolutamente prioritarias" para su partidos, que son las que tienen que ver "con que los jóvenes encuentren aquí un acomodo a sus ambiciones y pretensiones", para lo que están desarrollando "proyectos de vivienda de alquiler y programas muy ambiciosos de Formación Profesional".

"Zaragoza es una pieza absolutamente fundamental de Aragón pero queremos que lo sea de España". Javier Lambán - Presidente de Aragón

Como se trata de que Aragón sea una referencia en logística y Zaragoza sea la capital de la logística en España, "estamos haciendo operaciones muy importantes en materia de habilitación de suelo, lo que ha hecho posible en los últimos meses que estemos ya próximos a conseguir 4,5 millones de metros cuadrados para que las inversiones que se nos van anunciando de esas empresas que tienen mucho interés en instalarse en Zaragoza encuentren suelo y lo puedan hacer", ha asegurado Lambán, que ha insistido en que Zaragoza es una pieza absolutamente fundamental de Aragón "pero queremos que lo sea de España".

La ofensiva del PP para denunciar el reparto de los fondos europeos llegará hasta el corazón de la Unión Europea. Una delegación de alcaldes viajará este miércoles a Bruselas para exponer sus quejas ante la Comisión Europea y otras instituciones comunitarias por la manera en la que el Gobierno está distribuyendo el dinero entre las autonomías y los municipios. La delegación del PP estará compuesta por un decena de alcaldes, entre los que destacan el de Madrid, José Luis Marínez-Almeida, Jorge Azcón; el de Córdoba, José María Bellido, y el de Estepona (Málaga), José María García Urbano.

"Me parece lamentable que un partido político con vocación de gobierno, con pretensión de ser un partido de Estado, traicione permanentemente los intereses de su país yendo a Bruselas a intentar que la Administración europea prive a España de los fondos que van a permitir la recuperación social y económica. Es una traición a los intereses del país, una deslealtad absolutamente inaceptable. Desde luego no estoy orgulloso como aragonés de que el alcalde de Zaragoza sea uno de los más aguerridos representantes de esa estrategia de traición a los intereses del país", ha afirmado Lambán, que ha recordado que Aragón, "de los 411 millones que estamos gestionando, 112 los invierte en Zaragoza" pese a que no pasen por el ayuntamiento, que es donde radica la queja de Jorge Azcón, al que le recuerdan que estos más de 110 millones van directamente para los zaragozanos a través de las competencias directas que tiene la DGA en la capital y alrededores.

Zanahorias para la ciudad y palos para sus rectores políticos de parte del jefe del Ejecutivo, que ha asegurado que "de las convocatorias que ha hecho el Gobierno de España, Zaragoza es la quinta ciudad que más ha recibido, lo cual coincide con el número de habitantes de la ciudad. Y si el ayuntamiento presentara proyectos de mejor calidad, porque los que presenta dejan bastante que desear, seguramente obtendría más fondos".

El Ministerio de Hacienda ha sacado un documento donde se explica detalladamente cómo se están gestionando los fondos, que se reparten fundamentalmente en las conferencias sectoriales con el ministro del ramo con criterios predeterminados "que gustarán más o menos" pero son los que se acuerdan en esos consejos. "No hay ningún tipo de clientelismo político, por lo que esa denuncia en Bruselas va a ser lo mismo que viene haciendo el PP en los últimos tiempos, que no es oposición sino el ridículo".