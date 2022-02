El Partido Popular en Aragón endurece su discurso respecto al reparto de los fondos europeos desde el Gobierno central y autonómico. La portavoz de Hacienda del grupo popular, Carmen Susín, ha acusado al presidente aragonés, Javier Lambán, y al cuatripartito, de "aprovecharse de esos fondos para preparar sus campañas electorales".

En línea con la estrategia del partido a escala nacional, la formación conservadora en Aragón ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ha realizado un reparto "sectario" de los fondos que beneficia principalmente a las localidades gobernadas por el PSOE y por sus socios de Gobierno (Podemos, CHA y PAR).

"Los fondos no son de Lambán ni de Sánchez, sino de todos los españoles", ha insistido Susín, que, para explicar dicha acusación, ha asegurado que "las convocatorias de ayudas salen con muy poco tiempo y se presenta quien sabe ya que se tiene que presentar a esas convocatorias".

"Hemos pedido reiteradamente una comisión de transparencia sobre la gestión de los fondos europeos y el Gobierno se ha cerrado en banda porque no quieren explicar cómo se reparten", ha criticado.

Susín ha insistido en que "basta ver cómo se ha hecho el reparto de fondos por departamentos" para hablar de "reparto sectario" y asegurar que se utilizan dichos fondos con objetivos electorales. "El partido al que se le destinan fondos europeos puede vender su gestión... Pero su gestión no es trasparente. El señor Aliaga ha tenido 140 millones para ayudas a empresas pero ha tenido que devolver 80", ha denunciado la portavoz del PP.

"Esto no es un reparto entre amiguetes, como les gustaría a algunos"

Acto seguido, el portavoz de Hacienda del PSOE, Óscar Galeano, ha negado la mayor y ha reprochado los "palos en las ruedas" y las "trabas" que el PP está poniendo en el reparto de los fondos europeos.

"Estamos hablando de fondos que son revisados, supervisados, y si alguna vez hay alguna queja es por el exceso de celo", ha respondido Galeano. "No vamos a hacer algo contra nosotros mismos que provoque que luego no nos vengan nuevos fondos", ha insistido, antes de incidir en que "el reparto no es un reparto entre amiguetes como otros quisieran hacer" sino que se trata de "atenerse a los requisitos".

"No traslademos confusión a los ciudadanos y traslademos rigurosidad porque todo lo que llega de Europa es necesario y útil y hay que saber gestionarlo. España es el primero que cumple los hitos que se exigen para el reparto de fondos", ha subrayado el portavoz socialista.