El Gobierno de Aragón dictará a lo largo de este miércoles una nueva orden en el que se actualiza el marco de actuación en los centro educativos, por la que se retoman las medidas con las que se inició el curso 2021-2022 y se anulan las emitidas en enero para el reinicio de las clases tras las vacaciones de Navidad.

Tras la reunión de la Comisión Nacional de Salud y los acuerdos tomados por el Gobierno central, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón autoriza que los alumnos no lleven mascarilla en los recreos a partir de este jueves, una vez que que la norma estatal establece la no obligatoriedad de los cubrebocas en los patios de los centros educativos.. Además, aunque siga siendo obligatorio en las actividades educativas a partir de los 6 años, no lo será ni en Educación Física o prácticas deportivos en patios exteriores o al aire libre

Además, Educación vuelve a permitir las tutorías presenciales así como el uso por parte de las asociaciones de madres y padres de los espacios para gestionar sus actividades. Y se mantendrá la posibilidad de acogerse a la modalidad del teletrabajo para las mujeres docentes embarazadas.

Esta medida afecta a más de 126.000 alumnos de Aragón que podrán salir el jueves al recreo sin mascarilla. Los estudiantes de Infantil, hasta el momento, eran los únicos que no usaban mascarilla, mientras que sí lo hacían los 74.314 alumnos de Primaria de Aragón y los 52.325 de Secundaria. Estos serán los que dirán adiós a la medida a partir de este jueves.

Cataluña y otras regiones ya dio luz verde al acuerdo. Por el contrario, otras autonomías habían expresado dudas de que la reforma legal sea suficiente sin cambiar también el protocolo educativo vigente. Galicia, por ejemplo, ha informado de que, por el momento, las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los patios.

En cualquier caso, la flexibilidad del uso en los centros educativos supone una gran novedad sobre la situación anterior al mes de diciembre, cuando solo la Comunidad de Madrid había dado libertad a los colegios para eximir a los alumnos de la protección al aire libre pero muchos centros no adoptaron la decisión por precaución.