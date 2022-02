La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, ya sabe cuántas causas abiertas por abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica hay en Aragón. En concreto hay dos, una en Zaragoza y otra en Huesca, que han sido remitidas por la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

El ministerio público en las tres provincias tuvo que realizar este informe preliminar, después de que Delgado, la semana pasada, decidiera entrar en la investigación sobre abusos sexuales a menores de edad en el ámbito de la Iglesia mediante la elaboración de un informe que contendrá toda la información sobre causas penales abiertas de que dispone su departamento, vertebrado en las fiscalías superiores de las 17 comunidades autónomas. Las pesquisas ordenadas se mantendrán de momento en el ámbito judicial y no está previsto requerir al Episcopado dato alguno sobre este asunto.

Por el momento, se trata de poner a disposición de la Fiscalía General del Estado una relación de datos sobre los procedimientos penales en curso que permita "una visión global de la situación", han explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente a Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que este medio, fuentes del Ministerio Público.

En el oficio remitido a las fiscalías se recordó que en enero de 2019, con ocasión de los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia, y como consecuencia de la "realidad delincuencial constatada en los medios de comunicación" y en los procedimientos judiciales en curso, la entonces ministra de Justicia Delgado pidió a la anterior fiscal general María José Segarra información sobre el número y estado de las diligencias abiertas por este tipo de abusos. Concretamente, los cometidos contra menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

Apenas un mes más tarde se envió, al igual que se ha hecho ahora, oficio a todos los fiscales superiores solicitando identificación de las diligencias de investigación incoadas desde 2018. Este tipo de diligencias constituyen investigaciones preprocesales, es decir, previas a la remisión del envío del caso concreto a un juez.

En este caso se pedía número de etas diligencias que se mantuvieran vivas, año de inicio de las pesquisas y cuál era la fiscalía provincial responsable en cada caso, pero la información no se refería específicamente a casos ocurridos en relación con la Iglesia, sobre "cualquier modalidad de abuso o agresión sexual sobre menores de edad".

Investigación propia de la Iglesia de Aragón

En paralelo, la oficina creada, hace dos años, por las diócesis aragonesas para investigar casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en la comunidad está analizando cuatro denuncias. Estas han sido remitidas por la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, ya que, tal y como han señalado en un comunicado emitido a los medios de comunicación, el departamento especializado para estas cuestiones no ha recibido ninguna acusación en todo este tiempo. La Archidiócesis de Zaragoza está investigando tres denuncias y una la de Teruel y Albarracín, de las que, según asegura en el comunicado, "se informarán oportunamente". Estas denuncias se refieren a hechos sucedidos entre los años 50 y 80 del siglo pasado. Las Diócesis de Huesca, Barbastro-Monzón, Tarazona y Jaca no han recibido ninguna denuncia referida a sacerdotes incardinados (dependientes) de ellas y, por tanto, no tienen procedimientos canónicos en curso.

Unas cifras que contrastan con el informe realizado por El País y en poder del Vaticano en el que se resaltan 15 casos, algunos de ellos recientes. Solo en Zaragoza habría ocho registros que afectan al colegio Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza, en el que se enseña a los conocidos como infanticos, (entre los años 1964 y 1985 y cuyo responsable está sin identificar); en el colegio Calasancio Escolapios Zaragoza (en 1975 cuyo autor está sin identificar); el Colegio Montearagón de la Organización Fomento en Zaragoza (1989-90 y cuyo responsable está identificado como F. R.); en el colegio La Salle Montemolín de Zaragoza (1967-73 por parte del hermano M.); el colegio Romareda de Zaragoza de los Agustinos Recoletos (2002 – 2003 y cuyo acusado es I. A.); en el colegio Nuestra Señora del Pilar (año 2009 por J. G.); en el Seminario Nuevo de Zaragoza (de 1953 a 1954 por J. B.), y en el colegio Calasancio Escolapios (1965 a 1970 por el padre M.).

Te puede interesar: Aragón Investigado por pederastia un religioso que dio clases en un colegio de Zaragoza hasta diciembre

En Huesca hay cuatro casos. En el internado de los Salesianos (entre 1968 y 1973 por, supuestamente, F. C. y J. R.), en los Salesianos de Monzón (entre 1961 y 1965 por I. E.) y en el internado Sahún, en el colegio Nuestra Señora de Guayente, escuela de hostelería FP (entre 1994 y 1995 por J. B.).

En la provincia turolense destaca un caso entre 1949 a 1950 en Mas de las Matas en el que el encausado está identificado como C. P.; en el colegio La Salle de Teruel en 1977 a 1979 por, supuestamente, M. P. y en el seminario menor diocesano en 1969 por el padre P.