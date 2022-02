En el Consejo de Gobierno de este miércoles debía de haber lucido la relevancia que le quiere dar la DGA al cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía, pero el asunto se ha ido bien lejos, hasta Europa, a Bruselas concretamente, donde hoy una delegación del PP en la que está Jorge Azcón expone sus quejas sobre el reparto de los fondos europeos, que entienden que se distribuyen «con criterios políticos" a ayuntamientos socialistas. "Niego la mayor", ha dicho Mayte Pérez, consejera de Presidencia, que ha atizado a la formación popular por una estrategia "insólita" que deja "perplejo a cualquier ciudadano de bien". "Lo que hace el PP desde hace año y medio es salir fuera a mentir y a hablar mal de nuestro país".

Ha esgrimido Mayte Pérez en su defensa de la transparencia con la que trabaja el Gobierno de Aragón que Zaragoza "no es propiedad de su ayuntamiento, al igual que Aragón no lo es de su gobierno", por lo que "no podemos confundir la parte por el todo y mucho menos acusarnos a nosotros de falta de transparencia". Así, ha acusado a Jorge Azcón de "mentir" al respecto como "alumno aventajado" de Pablo Casado.

Además, ha reprochado a Azcón su papel de "rebelde", aunque le ha recordado que cada vez que dice defender Zaragoza "la ciudad sale perdiendo" porque en realidad lo que hace es defender los intereses de su partido. "Así perdió nada menos que 70 millones de euros", ha explicado la consejera, que ha hablado del interés del PP "por desprestigiar la imagen de España, de Aragón y de Zaragoza para desgastar al Gobierno y poder sacar rédito electoral", una actitud que ha considerado "desleal e inmoral" del PP y de Azcón por ir a Bruselas "una y otra vez" a "denostar" la imagen de España "no tiene precedentes ni casi calificativos".

"Azcón critica el reparto por decir que tiene que ser por número de habitantes cuando lleva el traje de alcalde y defiende que los servicios lleguen a poblaciones de 57 habitantes cuando se pone el de presidente del PP" Mayte Pérez - Consejera de Presidencia de la DGA

A su juicio, el PP se ha instalado en una deriva de "cuanto peor mejor", en un momento de "fundamentalismo absoluto" en el que "la realidad no importa" y en el que no tienen "empacho en salir del país para ponerlo como un zapato", pero Azcón tiene tiempo de "rectificar" y, en todo caso, la actitud del Gobierno de Aragón seguirá siendo de cooperación institucional con el ayuntamiento. Ha aludido, además, a las contradicciones de Azcón en sus críticas al reparto por decir que tiene que ser por número de habitantes "cuando lleva el traje de alcalde" y defender que los servicios lleguen a poblaciones de 57 habitantes cuando es presidente del PP.

Para Mayte Pérez, "eso es antagónico, contradictorio y populista", pero no es "creíble", ha apuntado la consejera, quien ha advertido de que con la "lógica" de Azcón, en las convocatorias de los fondos europeos que pueda sacar el Gobierno central para las empresas irían a las grandes y no a las pymes, como es la apuesta del Gobierno de Aragón para atender la realidad empresarial de la comunidad.

La "bendita" equivocación

Además, se ha referido a la selección de proyectos y ha incidido en que si elegir mal es apostar por una telecabina en Benasque en lugar de rehabilitar una oficina de turismo en la plaza del Pilar, "bendita equivocación", al tiempo que ha negado que haya sectarismo en la adjudicación a ayuntamientos para arreglar residencias de mayores, ya que de las 71 solicitudes, 44 eran localidades gobernadas por el PSOE y solo 17 del PP. "Esta es una realidad objetiva", ha remarcado Mayte, quien ha apuntado, además, que si tan buenos proyectos presentan no habrían cesado al responsable de fondos europeos de Zaragoza. "No sé si eso será algún tipo de mensaje", ha ironizado.

La consejera ha insistido en que el Gobierno de Aragón no ha actuado con falta de transparencia, y ha recordado que en septiembre de 2020 el Ejecutivo puso en macha un foro con la mesa del diálogo social (CEOE, Cepyme, UGT y CCOO), la Universidad de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas con la participación de las principales iniciativas empresariales de la comunidad y entidades sociales que pueden ser objeto de las convocatorias del Gobierno de España para el reparto de esos fondos.