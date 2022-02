Aprieta pero no ahoga. La exclusión financiera en el medio rural ha aumentado en Aragón en los últimos años, pero el problema sigue estando muy limitado. La práctica totalidad de los municipios con más de 300 habitantes, incluso varias decenas de pueblos que no superan este rango demográfico, siguen contando con una oficina bancaria, algo que no ocurre en otras regiones azotadas por la despoblación como Castilla y León o Extremadura, incluso en Andalucía y Valencia. Esto es posible gracias a la que la comunidad conserva tres entidades propias, Ibercaja y las Cajas Rurales de Aragón y de Teruel, con gran arraigo todavía en el territorio a pesar de la profunda reestructuración que ha vivido este sector y la acelerada digitalización de los servicios.

En la provincia de Zaragoza, hay 17 localidades con menos de 300 habitantes con atención bancaria presencial. Tosos, Monreal de Ariza y Torrijo de la Cañada son las tres con menor población que conservan este servicio. Apenas cuentan con 176, 193 y 204 personas, respectivamente, pero en los dos primeros sigue estando presente Caja Rural de Aragón y en la tercera Ibercaja. Y en Used, que tiene 271 vecinos empadronados, cuentan con una sucursal ambas entidades. Casi 56.000 aragoneses no tienen cerca ni oficinas ni cajeros Un total de 55.978 aragoneses que no tienen cerca –en un radio de cinco kilómetros– un cajero o una sucursal para sacar dinero, según un informe del Banco de España publicado en agosto de 2021. Suponen aproximadamente el 4% la población de la comunidad. De los 731 municipios, 423 carecen de un punto de acceso a efectivo (banco, oficina móvil o cajero), con datos al cierre de 2020. De estos, 160 corresponden a Zaragoza y en ellos viven 20.899 personas (el 2,1% del total); 145 son de Teruel, con 13.237 habitantes (el 9,9%); y 118 de Huesca, con 21.842 (el 9,8•%).

Ibercaja cuenta con oficinas en 151 poblaciones aragonesas de menos de 1.000 habitantes, de las que 53 están en la provincia de Zaragoza, 53 en la de Teruel y 45 en la de Huesca. En 99 de ellas dispone además de cajero automático. En estas localidades, atiende a un total de 81.279 clientes, de los que el 42,1% (3.4225) tiene 65 años o más. A nivel nacional tiene presencia en un total de 241 localidades con este estrato de población, por lo que «es uno de los bancos con mayor presencia en la denominada España vaciada», afirman desde la entidad. Donde no dispone de oficina ni cajero, Ibercaja ha puesto en marcha otros servicios, como las ventanillas desplazadas –puntos de atención no diaria que ahora ofrece en 18 pueblos de Teruel–, los puntos de retirada de efectivo denominados cash-back (91 en la actualidad) o el servicio Correos Cash. En La Rioja, dispone además un bus (oficina móvil) que recorre 25 localidades. El modelo de las cajas rurales Por su parte, Caja Rural de Aragón tiene presencia en las localidades donde vive el 95,6% de la población de la provincia de Zaragoza. Y el 99,2% dispone de una de sus oficinas a menos de 15 minutos en coche. «Estamos presentes en 40 municipios de menos de 500 habitantes», destacan desde la cooperativa de crédito, que asegura no haber bajado la persiana de ningún establecimiento desde hace dos años. En Huesca, el 87,2% de la población tiene cerca una oficina de la antigua Bantierra y del 95,8% a 15 minutos en coche. Es más, cuenta con una ventanilla abierta en 20 municipios altoaragoneses de menos de 500 habitantes. Siete de ellas no llegan a los 300, siendo Sesa y Laspaules, con 162 y 222 vecinos, los dos más pequeños donde cuenta con una sucursal. Caja Rural de Teruel tampoco cerrado oficinas en los últimos años. Tiene actualmente 74 sucursales, de las que 68 están situadas en esta provincia y 42 de ellas en municipios por debajo del millar de habitantes.