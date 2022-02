El pleno de las Cortes de Aragón ha retomado este jueves su actividad con unanimidad en la convalidación del decreto-ley por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños y pérdidas causados en Aragón por los desbordamientos del Ebro durante en diciembre de 2021 y enero de este año.

Un decreto-ley que ha defendido ante el pleno el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y que prevé subvenciones para la restauración de explotaciones agrícolas y ganaderas, para la implantación de aprovechamientos de mayor resiliencia a las inundaciones y para los costes financieros de los préstamos que se suscriban para hacer frente a los problemas de liquidez financiera, entre otras medidas.

Por otro lado, se implementan medidas destinadas a la reparación de infraestructuras y servicios públicos de riego y por daños medioambientales, así como subvenciones a entidades locales para actuaciones de refuerzo de diques y motas de protección.

Las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas se determinarán conforme a los criterios y módulos que establezca el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

De esta forma, serán objeto de ayuda los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que, en las fechas del siniestro, no hubiera iniciado el periodo de suscripción del correspondiente seguro o éste no hubiera finalizado y que no hubieran formalizado aún la póliza para esta campaña, siempre y cuando se hubiese contratado el seguro para dicha producción y cultivo en la campaña anterior.

También los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, no estuvieran garantizados por dicho sistema y los daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Las subvenciones para la restauración de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y para la implantación de aprovechamientos de mayor resiliencia a las inundaciones se centrarán en restaurar los daños sufridos en las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas consistentes en la sistematización de las tierras, la reparación de las instalaciones de regadío y de edificaciones agrícolas y ganaderas, así como otros daños de carácter estructural en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

También en restaurar los terrenos mediante la realización de plantaciones para producción maderera, aprovechamientos forestales o usos de carácter ambiental en parcelas que reiteradamente se inundan y sufren daños importantes, de manera voluntaria, ha remarcado Olona.

Un decreto-ley que han apoyado todos los grupos parlamentarios, si bien desde la oposición, Ramón Celma (PP) ha recriminado al PSOE haber dejado de defender los intereses de Aragón por "mantenerse en el sillón" apoyado en Podemos y CHA, que están en contra de limpiar el cauce y de las obras de regulación necesarias para evitar los daños, a lo que el portavoz del PSOE, Darío Villagrasa, ha replicado que es "un embalse andante" y ha defendido la respuesta "seria, rápida y eficaz" que ha dado el Ejecutivo de Javier Lambán con estas medidas y estando cerca de los afectados.

Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, ha instado a Olona a cumplir su palabra y a que las ayudas lleguen donde no alcance Agroseguro y a impulsar inversiones para no tener que gastar cada tres años "un pastón" en reparar daños.

Santiago Morón, de Vox, ha apoyado las medidas por ser necesarias, pero ha mostrado su preocupación por la indefinición de las condiciones que se exigirán para optar a las subvenciones por los daños producidos en las explotaciones y por las ayudas de costes financieros de préstamos suscritos por problemas de liquidez, ya que está por determinar en qué condiciones se harán.

Álvaro Sanz, de IU, también ha apoyado el decreto-ley por la bondad de las medidas que incluye y que las partidas salgan de la sección 30 del presupuesto por ser de urgente necesidad, y no los 4 millones que se concedieron a Opel España, al tiempo que ha incidido en que la realidad del cambio climático y en la necesidad de actuar "con inteligencia y en base a la ciencia".