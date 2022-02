Casi dos meses después de la polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario The Guardian en las que defendía la ganadería extensiva y criticaba las macrogranjas, el debate ha llegado al Parlamento aragonés. Y con un resultado inesperado.

Uno de los socios del cuatripartito, el PAR, ha unido sus votos al PP, Cs y Vox alterando la habitual aritmética parlamentaria, lo que ha supuesto que hayan salido adelante las peticiones de PP y Cs para reclamar el cese o la dimisión del titular de Consumo, que se basaban en las palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán, que fue uno de los primeros líderes socialistas en reclamar su cese a través de Twitter.

Sin embargo, este jueves, el PSOE, ha optado por votar en contra de la dimisión. Mientras, la portavoz del PAR, Esther Peirat, ha recordado que «el sector primario es estratégico y fundamental para Aragón» y le ha mostrado su apoyo «incondicional».

Los socios de Gobierno han votado por separado en un debate que ha tenido cuatro actos, uno por cada proposición de PP, Cs, Vox e IU. En la de IU, Podemos y CHA apoyaron a Álvaro Sanz, mientras el resto de grupos se opuso a «proteger el modelo familiar de ganadería».

El diputado del PP, Ramón Celma, que incluyó en su propuesta de forma literal las palabras de Lambán diciendo que Garzón no podía ser ministro «ni un día más», le ha reprochado al PSOE «no tener palabra». «Lo importante hoy no era solo que Garzón supiese que se tiene que ir a su casa, sino ver si Lambán tenía palabra. Y se ha demostrado que no», ha denunciado ante un hemiciclo en el que ya no estaba el presidente.

También Ramiro Domínguez, portavoz de Cs, ha releído el tuit del presidente. «Si no tengo amnesia, Lambán es presidente del Gobierno y su jefe (en referencia al grupo socialista). Y se lo han pasado por el arco del triunfo», ha denunciado.

La portavoz socialista, Silvia Gimeno, criticó que el interés de la derecha era «echar leña al fuego» y defendió el apoyo del Gobierno y de Lambán a la ganadería y las explotaciones familiares.

Precisamente de ganadería familiar ha intentado hablar el portavoz de IU, que reprochó a la derecha, al PAR y al PSOE su «incoherencia». «A veces es mejor controlar las palabras que ser preso de ellas. Cuando se compra el marco del enemigo, se abre una tajadera peligrosa», alertó.

Desde Podemos, Nacho Escartín criticó que «quienes hoy piden este cese, votaron en contra de la ley de cadena alimentaria y de la de agricultura familiar en Aragón».