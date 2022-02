Los niños podrán jugar en los patios de los colegios sin mascarilla después de más de año y medio. El departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha dictado este miércoles una nueva orden en la que se actualiza el marco de actuación en los colegios, por la que el tapabocas no será obligatorio ni durante las clases de Educación Física ni en los recreos al aire libre, al igual que ya no lo es en exteriores para la población en general. 126.000 alumnos de Primaria y Secundaria podrán quitársela durante unos minutos y poder jugar viendo las caras de sus compañeros dentro de los centros escolares.

Esta medida se hace efectiva en una jornada en la que se corrobora una tendencia claramente descendente tanto en el número de contagios (el miércoles 1.443) como en la incidencia acumulada a siete días en las franjas de edad más joven. De hecho, en una semana, desde el 1 al 8 de febrero (último día que se conocen cifras en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón), la cifra ha caído de media más de mil puntos, y se acerca a los 1.800 en el caso de los menores de entre 5 y 9 años, ya que ha pasado de 3.209 casos por cada 100.000 habitantes, a 1.449. Entre los más pequeños (de 0 a 4 años), ha bajado de 1.863 a 880; y en los de 10 a 14 años, de 2.843 a 166,4. Este descenso ha sido más acusado que en la población general, ya que la incidencia acumulada media en Aragón ha descendido en 660 puntos (de 1.560 el día 1 a 900 el martes, 8).

Protesta de Enfermería en los centros de salud de Zaragoza, Huesca y Teruel Enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas se concentrarán este jueves (10.40 horas) en los centros de salud de Zaragoza, Huesca y Teruel para denunciar el grave deterioro, abandono y precariedad que sufre la Atención Primaria y exigir medidas que mejoren la atención y cuidados que se presta a pacientes y ciudadanía. Convocados por el sindicato de Enfermería Satse, los profesionales darán a conocer problemas como la gran sobrecarga de trabajo, la tensión asistencial existente, el aumento de las esperas para ser atendido de forma o el poco tiempo que disponen para atender y cuidar como se merece a cada persona o la supresión de programas de prevención y promoción de la salud», señalan. Las protestas, organizadas en toda España, se centralizarán en Aragón, en el centro de salud La Jota de Zaragoza; Pirineos de Huesca y Ensanche de Teruel.

En esa semana han dado positivo un total de 14.808 aragoneses, de los que 2.025 tenían entre 0 y 9 años (13,67% del total) y 2.231 (15%) entre 10 y 19 años. El martes, hubo 1.43 positivos, 312 de ellos entre 1 y 14 años (21,7%)

Desde la vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad, el pico de la pandemia fue el 13 de enero, con 3.295 casos por cada 100.000 habitantes en Aragón; mientras que para los de 10 a 14 años fue el 15 de enero con 4.460 casos; y el 23 de enero para los de 0 a 4, con 3.076; y de 5.392 casos por cada cien mil habitantes entre los de 5 y 9 años.

Tras el anuncio de la ministra de Sanidad Carolina Darias y su posterior publicación en el BOE de la no obligación de portar mascarilla en exteriores ni en los patios del los colegios, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha dictado una norma por la que se autoriza a que los alumnos no lleven tapabocas en los recreos. El consejero de Educación de Aragón, Felipe Faci, ha dicho a Europa Press que tampoco se contempla la excepción cuando no se garantice una distancia de un metro y medio. El Real Decreto estatal no considera los patios lugares de aglomeración, ni siquiera en aquellos centros con más alumnos.

Tutorías presenciales

Además, se retoman las medidas con las que se inició el curso 2021-2022 y se anulan las emitidas en enero para el reinicio de las clases tras las vacaciones de Navidad, por lo que además, aunque siga siendo obligatorio en las actividades educativas a partir de los 6 años, no lo será ni en Educación Física o prácticas deportivos en patios exteriores o al aire libre. También se permiten las tutorías presenciales, así como el uso por parte de las asociaciones de madres y padres de los espacios para gestionar sus actividades. Y se mantendrá la posibilidad de acogerse a la modalidad del teletrabajo para las mujeres docentes embarazadas.