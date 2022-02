La intervención de Javier Lambán a petición propia este jueves en el hemiciclo de las Cortes se ha saldado con un respaldo inesperado de todos los grupos del centro y la derecha del arco parlamentario. Las cuentas le salieron rápido al presidente, que en su turno de réplica estuvo rápido para recoger el saldo a favor, con 58 diputados a favor (sobre 67 en total), "lo que garantiza que aquí habría una mayoría muy amplia en las próximas legislaturas", que será cuando verdaderamente se lance este proyecto de 2030 al que le ponen pegas dos de sus socios en el cuatripartito (Podemos y CHA) pero se ha unido Vox, que hasta el momento no se había posicionado claramente.

Se lo agradeció Lambán a David Arranz, a quien de paso le ha pedido que no confundiera Cataluña "y gran parte de su población" con la Generalitat. El líder de Vox le había recordado que debería ser un proyecto nacional y una ilusión conjunta traducida "en un hito deportivo". De ese lado se ha puesto también Ciudadanos, donde Pérez Calvo le ha dicho que va "a todos lados con Cataluña y los catalanes, pero con su Gobierno sectario a ningún lado y le ha pedido un apoyo explícito del Gobierno central. "No tenga ninguna duda de que lo tenemos. Pública y privadamente Pedro Sánchez no ha mostrado ninguna duda", le ha expresado el jefe del Ejecutivo.

Después de recoger el apoyo completo del PAR por parte de Jesús Guerrero, que ha indicado que Aragón no solo tiene "las mejores pistas y los mejores circuitos sino a todos esos ciudadanos del Pirineo y sus pequeñas empresas", Mar Vaquero se ha estrenado como portavoz del Grupo Popular en las Cortes reconociendo su apoyo a los Juegos pero criticando a Lambán porque un proyecto de país "no puede estar solo en sus manos" porque es "de todos los que creemos en él".

"¿Dónde está escondido Pedro Sánchez cuando en Cataluña dicen que Aragón es una comparsa? ¿O cuando el COE dice que peligra la candidatura? Está callado" Mar Vaquero - Portavoz del PP en las Cortes de Aragón

Además, la dirigente popular le ha pedido defender a Aragón también en Cataluña, "donde su Gobierno menosprecia a Aragón"; le ha solicitado que reúna un apoyo general; y le ha expresado que debería trasladar a Pedro Sánchez "los deseos y anhelos que tiene la comunidad", aunque el presidente "utiliza este proyecto para congraciarse" con sus socios independentistas. "¿Dónde está escondido Pedro Sánchez cuando en Cataluña dicen que Aragón es una comparsa? ¿O cuando el COE dice que peligra la candidatura? Está callado".

Lambán le ha contestado al PP: "Ustedes no pueden ser suministradores de credibilidad porque no la tienen" y le ha pedido que no haga "el ridículo" diciendo que solo defiende Aragón en las redes o ante los micros locales porque "toda la sociedad sabe cómo he defendido" a la comunidad. Además, le ha reprochado a Vaquero el cambio de criterio de su partido. "Primero me acusaron de ir a la reunión con Pere Aragonès pese a que no se disculpaba. Y después, de no ir", lo que demuestra, a su entender, "que prefieren un Aragón arruinado que gobernado por el PSOE". Por último, ha rematado que la realidad es que al PP le gustaría que no hubiese Juegos Olímpicos. "Si eso pasa, ya se lo anticipo, habrá dos partidos que nos critiquen: Esquerra y ustedes".

El debate de los socios

Por otro lado ha ido el debate con la mitad del cuatripartito e IU. Por aquí, Álvaro Sanz le ha preguntado al presidente si esta propuesta la apoya la razón porque "no es cierto que se puedan desligar las infraestructuras que necesita este proyecto con el proyecto en sí, que contará con estaciones, telesillas, aparcamientos, urbanizaciones...", ha dicho el líder de la formación de izquierdas, que ha pedido que se haga caso "a la evidencia científica", en vez de llevar el debate hacia el tema catalán.

Desde CHA, Joaquín Palacín se ha mostrado en contra "de la unión de estaciones" y ha pedido hablar "de lo que nos une" y preparar al esquí "para que sea un motor de desarrollo como deporte". Mientras tanto, Podemos se ha centrado en la sostenibilidad, recordando que los Juegos de Pekín, que se están celebrando en estos momentos, "son los primeros que se celebran con un 100% de nieve artificial". También ha puesto sobre la mesa la falta de información: "Es un proyecto del que no tenemos ni un solo documento", ha manifestado Nacho Escartín, que ha pedido no hacer chantaje a la gente de la tierra insinuándoles que si no hay Juegos, "no habrá carreteras", a lo que Lambán le ha respondido que los habitantes del Pirineo están "absolutamente entusiasmados" con los Juegos Olímpicos y que espera convencer a esta formación y a Podemos "con datos y papeles" de la importancia de encender la llama olímpica en Aragón.