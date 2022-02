El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves la proposición del grupo parlamentario del PP sobre el «cese inmediato» de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, por sus palabras en una entrevista donde afirmó que en los autos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) había "motivos ideológicos" y un "juego perverso" con el Ejecutivo autonómico de "a ver quién podía más".

Los populares solo recabaron el apoyo de Vox y la abstención de Ciudadanos, que había solicitado la «reprobación» de la consejera al considerar que sus palabras, por las que se disculpó el mismo día en el que se publicó la entrevista, «vulneran la Constitución».

El debate sobre del «cese» de Repollés ha llegado a la sesión plenaria con el ambiente caldeado después de debatir y votar la petición de otro cese, el del ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, por sus declaraciones en otra entrevista, en el diario británico The Guardian y que provocaron la votación por separado de los socios del Gobierno.

El cuatripartito cierra filas con la consejera de Sanidad

En el caso de Repollés, no hubo sorpresas. El cuatripartito cerró filas con la titular de Sanidad, la segunda responsable del área en la legislatura y que ha tenido que hacer frente a seis de las siete olas de la pandemia (todas salvo la primera, tras la que dimitió su predecesora, Pilar Ventura).

La portavoz sanitaria y portavoz adjunta del PP, Ana Marín, reprochó que «algunos de los consejeros del Gobierno de Aragón no saben lo que representan; que son un poder del Estado de los tres que conforman una democracia porque asumen que son ellos el poder. Cuando se les escapa, piden perdón pero no rectifican. Pero esto no es un juego perverso. Es un juego democrático que los españoles nos dimos a través de la Constitución de 1978. Cuando un juez juzga lo hace siempre fundamentando sus resoluciones en una ley, no en una ideología», criticó la popular.

Solo Vox apoyó su propuesta. Su portavoz, Santiago Morón, calificó de «intolerables» las «presiones desde el Gobierno al poder judicial» y aseguró que Repollés «está cometiendo los mismos errores que su antecesora Pilar Ventura». Desde Ciudadanos, que había solicitado la reprobación de la titular de Sanidad, en la votación de su cese se abstuvieron, aunque la diputada Beatriz García criticó que sus declaraciones «vulneran el Estado de derecho».

El cuatripartito defendió a la consejera. Desde el PSOE, Pilimar Zamora expresó su «profunda tristeza» al ver a un partido «con vocación de gobierno solo está centrado en demoler y llegar al poder sea como sea».

Itxaso Cabrera (Podemos) tiró de la retahíla de «recortes» de la era del PP. «Redujeron el presupuesto de Sanidad un 15% y nadie dimitió. Cerraron camas y nadie dimitió. Impulsó el copago farmacéutico y nadie dimitió. Y ahora piden dimisiones», reprochó. Desde el PAR y CHA anunciaron que «seguirán apoyando el trabajo de Repollés», mientras Álvaro Sanz (IU) aseguró alejarse del «tacticismo político de algunos» y rechazó «asumir la mentira como argumento político».