El Servicio Aragonés de Salud, que mantiene una relación contractual con Acciona desde 2018 para la prestación del servicio de ambulancias urgentes en la comunidad, ha penalizado varias veces a la empresa por no cumplir esta con los pliegos requeridos en el contrato.

Las sanciones, según ha confirmado este jueves la gerente del 061 Aragón, Amparo García, se han producido por no dar "una prestación ágil" en algunos puntos con transporte localizado al "no tener personal", por aparecer vehículos "con las ruedas pinchadas" e impedir eso el servicio o por "actos vandálicos" que han provocado que la ambulancia "no salga en tiempo y forma", según García.

Los trabajadores del sector mantienen movilizaciones y una huelga indefinida, con el 100% de servicios mínimos, desde hace más de un año. Para García, este conflicto sobre el convenio colectivo atañe "a parte de la patronal y a la parte social".

"Nosotros lo que hacemos es reclamarle a la empresa que cumpla con los pliegos vigentes. Si no lo hace, elevamos una sanción para cumplir con lo especificado. Y cuando han incumplido esos pliegos, se les ha penalizado", ha señalado. "Es la empresa la que tiene que poner correcciones a esos problemas y ser ágil en esa reacción", ha añadido.

El nuevo contrato de transporte sanitario en Aragón aumentará el personal en 80 personas y las horas de presencialidad semanal pasarán de unas 2.000 a más de 5.000.

Por su parte, el gerente del Salud, José María Arnal, ha apuntado que "lo que no puede ser" es que el conflicto del transporte sanitario "repercuta en la atención asistencial de los pacientes", ha dicho.

En medio de esta situación, el Salud está ultimando el nuevo contrato de transporte sanitario urgente en Aragón. Los nuevos pliegos y requisitos se publicarán el 1 de marzo y la adjudicación, según ha señalado Arnal, se hará en un periodo de un mes. "Después se abre un periodo donde se equipan las ambulancias y se ponen a punto. Creemos que la nueva empresa podrá empezar a prestar servicio en cinco o seis meses, para septiembre", ha señalado.

Desaparecen del ámbito de la urgencia las ambulancias convencionales, que pasarán a urgentes mediante soporte vital básico.

En líneas generales, los nuevos pliegos "mejoran" al contrato anterior. "Habrá más personal, más recursos y mejor distribuidos y mayor tiempo de atención", ha indicado García. En detalle, los recursos humanos crecerían en torno a 80 personas (ahora son 560 trabajadores), mientras que las horas de presencialidad semanal de las ambulancias pasarán de unas 2.000 a más de 5.000.

En cuanto a los vehículos disponibles, una de las novedades es que desaparecen del ámbito de la urgencia las ambulancias convencionales. "Este cambio no implica un empeoramiento en el servicio de los municipios, más bien al contrario, ya que con la nueva organización se garantiza un menor tiempo de respuesta en cualquier parte del territorio”, ha señalado García.

Por tanto, las ambulancias previstas para la atención de la urgencia serán solo de dos tipos: Soporte Vital Básico (SVB), que cuenta con conductor y técnico y es activado en caso de traslado técnico; y Soporte Vital Avanzado (SVA), donde se incluyen las UME (médico, enfermero, conductor y técnico) y las UVI (conductor, médico y enfermero), y que se utilizan cuando se prevé una necesidad de asistencia sanitaria en ruta.

Siete de las actuales ambulancias convencionales pasan a ser de Soporte Vital Básicos, aplicando en la decisión "criterios de población, demanda asistencial, acceso a servicios sanitarios y otros recursos", explicó García.

Además, los SVB centralizados territorialmente para dar servicio al resto de municipios aumentarán su presencialidad lo que permite reducir en al menos 15 minutos la activación del recurso (las ambulancias convencionales no cuentan con conductor de presencia física y por ello siempre tienen un tiempo de activación de quince minutos). "Con esta distribución, cualquier ciudadano está a menos de 30 minutos de un soporte vital básico”, ha concluido la gerente del 061.

De esta forma, en la nueva propuesta los SVB suben a 52 y los vehículos de este tipo con presencialidad las 24 horas del día pasan de seis a 20, incluyendo los fines de semana.

También se incrementa el número de vehículos de SVB especiales para condiciones climatológicas adversas, que pasan de 6 a 11, y se incorporan dos nuevos dispositivos: un Soporte Vital Avanzado con Enfermero (que cuenta con enfermero, técnico y conductor) para dar soporte a traslados de secundarios entre hospitales; y el vehículo de intervención rápida (VIR) una unidad de apoyo para la ciudad de Zaragoza que cuenta con médico, enfermero y técnico. "En el caso del vehículo con enfermero es una propuesta y una novedad, porque no había en Aragón. Es algo que funciona muy bien en otras comunidades", ha recalcado García.