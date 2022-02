El PERIÓDICO, con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, charla con tres de las científicas que han participado en la campaña #SoyCientíficaentubarrio de la Universidad de Zaragoza.

Estefanía Peña: «Existe un sesgo social y eso hay que cambiarlo»

Estefanía Peña siempre tuvo la inquietud, desde bien pequeña, de saber «por qué pasaban las cosas». Esa curiosidad le motivó en su decisión a la hora de elegir la carrera de Ingeniería de Estructuras y, con el tiempo, alcanzó su otra pasión: la docencia. Se doctoró en Biomecánica y, en estos momentos, esta catedrática de la Universidad de Zaragoza forma parte del grupo de investigación AMB.

«El sesgo social, aunque cada vez menos, existe porque creo que es algo innato y eso hay que cambiarlo. Yo tuve mucha suerte porque en mi familia jamás juzgaron mi decisión y me alentaron», explica a este diario.

Visto con perspectiva, Peña dice que ha habido «una involución» en su área porque la presencia de las chicas ha bajado en clase. «En 1994, cuando yo empecé la carrera, un 30% éramos mujeres. Entonces hubo como un boom de científicas, pero ha ido cayendo. Yo ahora en clase tendré apenas un 10%», cuenta. Eso, consecuentemente, llevará a una «falta de relevo generacional», explica.

«Claro que existe el techo de cristal y yo he tenido que trabajar mucho más que un hombre para llegar a donde estoy. Eso es así, sobre todo cuando decides ser madre», asegura. «Yo no he tenido problemas de conciliación porque he tenido ayuda, pero quien no tenga esa suerte no podrá desarrollar su carrera científica porque, cuando haces un parón, es muy difícil retomarlo», explica.

«Hay que seguir fomentando la ciencia y la tecnología entre las niñas y hacerles ver que no solo es un mundo de hombres, y lo mismo a ellos», matiza.

Blanca Hernández: «La maternidad te hace elegir y ellos no lo hacen»

Blanca Hernández cuenta que no tiene «ningún secreto» para llegar a compatibilizar su vida como madre de tres hijos con su papel de investigadora en el Área de Comercialización e Investigación de Mercados. «Esto es un salto continuo de obstáculos, pero yo tenía claro que quería formar una familia numerosa y, además, hacer mi trabajo que me encanta porque lo disfruto», explica.

«La conciliación es difícil y hay días que no soy dueña de mi tiempo, pero afortunadamente no tengo un horario y sé que eso muchas mujeres no pueden permitírselo», cuenta.

En su área asegura que hay igualdad, pero «lo difícil» está cuando se debe llegar a puestos altos. «Hay un momento donde, como madre, tienes que elegir y eso es algo que ellos no hacen. Luego tienes la sensación de que nunca lo estás haciendo bien porque si estás trabajando, piensas que tendrías que estar con la familia. Y viceversa», explica.

El «estrés» de ese día a día lo combate «sacando horas de donde no las hay» y gestionando la situación mentalmente. «Me educo a mi misma y me digo que no tengo que elegir, que puedo con todo», dice Hernández, que empezó Economía casi por descarte. «No tenía vocación, pero el camino se puede encontrar con 20 o con 30 años, lo importante es tener curiosidad y saber buscar, con confianza en uno mismo», añade.

Ella no para y la semana pasada hizo la oposición para la cátedra. «Me gustaría seguir investigando, aprendiendo y formando a la gente. Tenemos que tener claro que todos vamos en el mismo barco».

Nuria Garatachea: «A veces he sentido que sufría micromachismo»

La profesora Nuria Garatachea, investigadora del grupo Genud en la Universidad de Zaragoza, asegura que en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte «hay grupos de prácticas en los que no hay chicas».

Ella, que entre 2018 y 2020 llegó a ser subdirectora General de Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación, apunta a un «ligero descenso» de las mujeres en esta titulación. «Si hay pocas abajo y por el camino se quedan muchas, la posibilidad de llegar a puestos de responsabilidad es menor», indica Garatachea.

La docente asegura que cuando era más joven «no veía discriminación» alguna en su ámbito, pero el paso del tiempo le ha cambiado la visión. «Ahora lo veo con otra madurez e identifico muchas cosas. Afortunadamente a nivel social hay un despertar, pero aún queda un recorrido largo», señala.

Ella tuvo «clarísimo» que quería estudiar lo que entonces se conocía como INEF y para ello se marchó a León. «Me ayudó muchísimo el profesor de Educación Física que tenía en el instituto de Calamocha porque entonces nadie sabía mucho de esta carrera», recuerda.

«He tenido la sensación muchas veces de sufrir micromachismos. Por ejemplo en reuniones donde entre dos catedráticos se respetan y cuando hablas tú, la escucha no es la misma», relata. «A las niñas les digo que se dediquen a lo que quieran. Si quieren ser pasteleras, que lo sean. Y si les dicen que no pueden ser ingenieras, que no se lo crean. Y a ellos lo mismo, no puede haber detrás un rol de género», añade.