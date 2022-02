Educación vuelve a dos llamamientos semanales para cubrir bajas de docentes en Aragón, tal y como se hacía hasta principio es de este año y no a los diarios como desde esa fecha, según han confirmado fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. La oferta de vacantes se realizarán los lunes y los jueves, como sucedía hasta la vuelta de vacaciones de Navidad, cuando la cepa ómicron multiplicó exponencialmente los contagios en niños pero también entre la plantilla de docentes. Además, vuelven entre los interinos los decaimientos y las suspensiones por no aceptar un puesto de trabajo. Esto viene provocado por un descenso de contagios por coronavirus entre los docentes, en particular, y la población en general, una vez que parece que la séptima ola está dando sus últimos coletazos.

Esa medida de publicación diaria de plazas (en alguna ocasión fue de más de 200 plazas diarias) comenzó el domingo, el 9 de enero casi por sorpresa para los sindicatos cuando desde el departamento se dio a conocer que ese mismo lunes el llamamiento de interinos se realizaría a las 13.00 horas, hasta las 15.00 horas la petición por parte de interinos y la adjudicación a partir de una hora después. Y a partir de ese martes, la publicación sería a las 11.00, la petición hasta las 13.00 horas y la adjudicación desde las 15.00 horas. El docente se ha ido incorporando al día siguiente de la adjudicación de plaza. CCOO pregunta por el plan de igualdad en los centros educativos Los sindicatos educativos se ha reunido esta mañana con el Departamento de Educación en la Mesa Sectorial, en la que CCOO ha preguntado acerca del plan de igualdad pendiente para las y los trabajadores de los centros educativos, que sigue sin ponerse en marcha desde hace cinco años, según denuncian desde el sindicato. La respuesta de la directora general de Planificación y Equidad fue «no hay nada más que añadir» para después levantarse de la mesa y asistir al Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. A partir de este lunes, 14 de febrero se vuelve a la tónica habitual de dos llamamientos semanales, los lunes y los jueves. Y también se recupera el decaimiento y las suspensiones de todas las listas en las que se encontrara incluido el aspirante, que en las últimas semanas no se había llevado a cabo. 513 clases cerradas desde Navidad y hoy, 31 Por otro lado, desde el reinicio de curso tras las vacaciones de Navidad y hasta este jueves, 10 de febrero, Salud Pública ha cerrado un total de 513 clases en 265 centros educativos de Aragón por casos de coronavirus, lo que supone el 6,11% de las clases existentes en toda la comunidad, pero el 60% de las cerradas desde el inicio de curso (848). Desde esa fecha, se han reabierto, 482, por lo que en estos momentos están clausuradas 31 (0,37%). Por niveles educativos, corresponden a 272 aulas de Infantil, 234 de Primaria y 7 de Secundaria (Educación Especial), de las que actualmente siguen sin acoger alumnos, 11 clases de Infantil y 20 de Primaria. Por provincias, 120 corresponden a Huesca, 78 a Teruel y 315 a Zaragoza desde el reinicio de curso. Y en la actualidad todavía están en cuarentena 9 en Huesca, 4 en Teruel y 18 en Zaragoza. Más del 57% de las aulas cerradas en Aragón tras las vacaciones de Navidad responden al criterio de que más del 20% del alumnado del aula es positivo en covid-19, tal y como adoptó la Comisión de Salud Pública a comienzos del mes de enero. El total de las clases sin alumnos por culpa del covid desde que comenzó el curso en septiembre es de 848, aunque hasta el jueves ya se habían reabierto ya 817 (a fecha 12 de febrero del 2021, se habían cerrado en el curso pasado 900). Por provincias, desde septiembre se han cerrado 171 en Huesca, 117 en Teruel y 560 en Zaragoza.