Las cosas que pasan en un periodo de 15 años. Hoy asistimos a un intenso debate acerca de si el salario mínimo debe alcanzar los 1.000 € o quedarse 35 € por debajo. En el no-debate económico que oímos acerca de la subida del SMI nos muestran como argumento que España está en séptimo lugar entre los países de la UE, por debajo de países como Francia o Alemania etcétera. Los tres países con salario mínimo más elevado son Luxemburgo, Irlanda y Holanda.

Los dos primeros conocidos paraísos fiscales y el tercero a mitad de camino. Se ve que la delincuencia de guante blanco y los patriotas que depositan sus recursos al margen de la ley o eludiendo al fisco dan mucho de sí.

Más allá de estas consideraciones, señalaré algunos aspectos que deberían tenerse en cuenta en el debate no solo económico sino también político y social de este asunto. Para empezar, recordaremos que los salarios y los beneficios de las empresas salen del valor añadido que estas generan. Si este valor es bajo, los salarios y los beneficios son bajos. Intentar estirar los beneficios a costa de los salarios puede conducir a tener peores resultados finales.

No es el camino para fortalecer una empresa y mejorar su competitividad. De la misma manera exprimir los potenciales beneficios de las empresas mediante incrementos salariales desproporcionados puede llevar a que éstas desaparezcan y a que al empresario no le compense y abandone.

El salario mínimo afectará en estos momentos a escasos dos millones de personas en nuestro país

El valor añadido en la producción es lo que determina los salarios y los beneficios. Los salarios deben ir en consonancia con las características y el desarrollo del tejido productivo del país. Piensen un momento. Seguramente muchos considerarán que un gran avance social en España sería que mañana, digo mañana no dentro de unos años, tuviéramos sueldos alemanes. Error. ¿Cómo afectaría a la competitividad de las empresas españolas? Imagínense el caso opuesto: que los sueldos de Marruecos se equipararan a los de los españoles. ¿Cuántas empresas marroquíes resistirían?

El salario mínimo afectará en estos momentos a escasos dos millones de personas en nuestro país. Si consideramos 19 millones de activos, la mayor parte de los salarios en España están por encima del salario mínimo interprofesional, es decir, no les influye para nada. Pero además la distribución geográfica de los niveles salariales es muy desigual. El salario medio de Aragón en 2020 según el INE estuvo en 2.158 € al mes, en el País Vasco alcanzó los 2.564 y en Extremadura 1.987€. El reto de subir el salario mínimo al 60% del salario medio no afecta de la misma manera ni a todos los territorios ni a todos los sectores económicos. No es lo mismo la hostelería y el pequeño comercio que una empresa del sector químico o la energía.

Un salario mínimo contribuye a fijar unas condiciones iguales para funcionar que estimula la mejora competitiva de las empresas

Hay otro tipo de efectos económicos a considerar. Las normas legales, generales y uniformes para todos, como en este caso sería el salario mínimo, sirven también para fomentar perfiles homogéneos en las empresas. Un salario mínimo contribuye a fijar unas condiciones iguales para funcionar que estimula la mejora competitiva de las empresas, de forma que las que lo hacen bien, no se vean perjudicadas por la competencia desleal de aquellas que pagan menos.

En otras palabras, las normas generales contribuyen a crear modelo productivo y empujan a que las empresas sean más eficientes y no funcionen simplemente aprovechando los bajos costes. La flexibilidad absoluta de las empresas, que reivindican algunos, aumenta su libertad, pero puede producir costes sociales como el aumento de empresas ineficientes que basan su competitividad en los bajos costes.

Precariedad

Dicho de otra manera, la mejora de esas empresas puede ser a costa de externalizar costes sociales e incluso políticos, si aparecen sectores sociales que se sienten excluidos. Los bajos sueldos y la precariedad pueden repercutir negativamente en el modelo productivo. El mundo económico no acaba dentro de la empresa.

Al revés sin un entorno social y político sostenible el sistema económico se resiente. La empresa en este sentido debe tener una perspectiva más amplia. Los productos baratos pueden tener importantes costes externos como ocurre, por ejemplo, con las lechugas de Murcia: ahogan el Mar Menor de nitratos. El trabajo barato puede tener importantes consecuencias. Y el demasiado caro también.

No he estudiado el tema de manera rigurosa, pero creo que, en la actual coyuntura, la subida del salario mínimo aprobada, más allá de cuestiones acerca de la dignidad del trabajo que no son, ni mucho menos, asuntos menores, puede contribuir a generar un tejido productivo más competitivo y moderno.

Puede estimular la generación de empresas que sean capaces de atender unos mínimos estándares sociales sin poner en riesgo su viabilidad. Precisamente, en este momento en unas circunstancias en las que pueda haber, hay ya, paradójicamente, escasez de mano de obra, puede servir para que empleados poco cualificados, los que se dice que pueden salir perjudicados por la subida del SMI, se formen y encuentren empleos dignos que les aporten mejores salarios y condiciones de trabajo no precarias. El largo periodo de devaluación salarial producido a partir de 2008 pienso que ya está superado.

Encontrar un nivel salarial que fomente un modelo competitivo moderno que, no ahogue a las empresas y, a la vez, mejore las condiciones salariales y laborales, no es fácil. En este sentido, acudir con banderas reivindicativas de otros tiempos y plantearlo, con el lenguaje y el pensamiento clásicos como conquistas, sin atender a realidades, creo que no es la aproximación más apropiada, especialmente desde el gobierno, para llegar a un modelo productivo eficiente y equitativo, mejor que el de aquellos maravillosos años.

J.M Lasierra

Profesor de Economía aplicada de la Universidad de Zaragoza