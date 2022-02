Los edificios son parte de los previstos en el plan integral de Zamoray-Pignatelli, si bien no son todos los que se apuntaron en un principio ni todos los que los vecinos piden que se compren por parte del ayuntamiento.

Hay otros bloques que también se están tanteando pero cuya adquisición resulta más complicada porque, según han averiguado ya los técnicos de Urbanismo, «la propiedad de los pisos está diseminada», es decir, que pertenecen a más de una persona, lo que complica el proceso, ha informado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Ocurre por ejemplo, con el edificio de la calle Pignatelli 43 y 48, con el de Agustina de Aragón 26 y con Zamoray 8 y 10, entre otros. En estos casos, hay dudas incluso sobre a quién pertenecen las viviendas, puesto que hay veces en la que los propietarios mueren sin dejar herencia, por lo se genera un limbo que ahora es difícil de concretar.

Los casos en los que es más factible actuar y comprar son los que pertenecen a un propietario único o a sociedades bien identificadas. El bloque de Pignatelli 67, por ejemplo, uno de los más conflictivos, «tiene dueños reconocibles» y ya se ha establecido «un primer contacto con ellos» para proceder a la adquisición, si bien todavía falta la valoración correspondiente por parte de los servicios municipales.

Otra de las parcelas (Pignatelli 76) pertenece en parte a la Sareb, el conocido como banco malo, motivo por el cual Serrano se reunirá la semana que viene con los responsables de esta entidad para tratar «este y otros asuntos relacionados con el suelo y la vivienda en Zaragoza».

Asimismo, Serrano ha adelantado que requerirá del apoyo del resto de grupos municipales para que las Cortes impulsen una normativa que permita a los ayuntamientos llevar a cabo «desalojos exprés» para evitar que se cronifique «el problema que supone la okupación ilegal».

«Necesitamos herramientas útiles» y «seguridad jurídica», ha dicho Serrano. Los desalojos serán necesarios una vez que el ayuntamiento haya adquirido los edificios de El Gancho. La mayoría de ellos están okupados ilegalmente, por lo que antes de poder rehabilitar los bloques para usarlos como vivienda social o de alquiler será necesario que estén vacíos. «Sin esa herramienta pasarán meses hasta que los vecinos de Pignatelli puedan ver cómo palia su situación», ha añadido el responsable de Urbanismo.

El proyecto de presupuestos de PP y Cs para 2022 contempla una partida de más de 2,6 millones para la adquisición de suelo en el entorno de Zamoray-Pignatelli.

La Gerencia decreta el cierre de los tres prostíbulos que seguían abiertos

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza decretó ayer la clausura de tres prostíbulos de la zona de Zamoray-Pignatelli de cuyo cierre el consistorio ya informó hace dos semanas. Se trata de los locales de alterne con los nombres de Aquí me quedo, Caricias y Pasiones, a los que se les ha concedido un plazo de dos días para bajar la persiana. Cuando se agote el tiempo la Policía Local visitará los establecimientos para comprobar que han cumplido la orden y si no se procederá al precintado de los locales. La clausura de estos prostíbulos se lleva a cabo dos semanas después de que el ayuntamiento anunciase que ya habían cerrado, si bien el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó ayer que «cerraron de forma voluntaria y volvieron a abrir», puesto que todavía estaba abierto el plazo de alegaciones. El responsable del área defendió además que no ha llevado a cabo esta actuación para «hacerse ninguna foto», sino que se ha procedido según los cauces administrativos habituales, puesto que los prostíbulos incumplían las licencias de funcionamiento que tenían concedidas.