Con más de 50 años de experiencia, el Colegio Inglés Zaragoza es un centro educativo bilingüe privado cuyo objetivo es proporcionar a sus alumnos una educación de la mejor calidad, tanto en lo académico como en lo personal. Auténticos pioneros de la educación bilingüe en Aragón, en este colegio el inglés no es una asignatura, sino un vehículo en el que el alumno se ve arropado desde los 3 años.

El centro pertenece al grupo educativo internacional IEP, International Education Partnership, con más de 30.000 alumnos alrededor del mundo. Los colegios IEP no creen en los límites, sino en las oportunidades. En la oportunidad de desarrollar al máximo el potencial y confianza de sus alumnos para que consigan todo lo que se propongan y alcancen todos sus sueños.

Inmersión lingüística

En el Colegio Inglés Zaragoza no se enseña inglés, se enseña en inglés. El objetivo es iniciar la inmersión en esta lengua durante los primeros años, en un entorno de adquisición del lenguaje natural y similar al de su lengua materna, a través de juegos y actividades que despiertan en los más pequeños su curiosidad y ganas innatas de aprender y explorar.

El equipo docente está compuesto por profesores nativos y bilingües altamente cualificados, lo que facilita la creación de un ambiente internacional y un entorno lo más parecido posible al que rodearía a un alumno en un país de habla inglesa.

Otra de las señas de identidad del Colegio Inglés es la atención individualizada y la adaptación a las necesidades de cada alumno. En el centro se respira un ambiente familiar, y los alumnos son los verdaderos protagonistas. La comunicación constante entre el centro y las familias es fundamental, y todos los miembros de la comunidad escolar están inmersos en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

El bienestar emocional de los alumnos en la etapa Infantil es de vital importancia, especialmente el de los que están empezando su recorrido académico. La prioridad es asegurarse de que sean felices y se sientan seguros para que el aprendizaje se pueda producir de forma natural. Se potencian todas las destrezas que les posibiliten una independencia y autonomía personal para que sean capaces de percibir el mundo que les rodea desde una perspectiva personal y autónoma.

A medida que van creciendo, desde el colegio se continúa la inmersión en los dos idiomas, afianzando conocimientos previos. Al final de su etapa escolar, el inglés ya forma parte del ADN de los alumnos, y saben desenvolverse con naturalidad en ambas lenguas. Así lo demuestran las certificaciones externas que obtienen los alumnos de este centro, como los exámenes de la Universidad de Cambridge.

Los alumnos del Colegio Inglés estudian, además, una tercera lengua a partir de Primaria, francés o alemán, que complementa su competencia lingüística en inglés y español. En un mundo cada vez más global, la habilidad para desenvolverse en varios idiomas es garantía de éxito para su futuro.

Desarrollo personal

Posibilitar, preparar y potenciar son las claves para la etapa educativa de Secundaria. Esta etapa supone para los alumnos un paso más profundo en los aspectos más científicos y racionales del conocimiento. Es un momento para favorecer al máximo el desarrollo personal de los alumnos, adaptándose a sus peculiaridades e intereses individuales y dando respuesta a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.

Entre los objetivos de esta etapa de Secundaria están el posibilitar el desarrollo académico y personal de todos los alumnos, de acuerdo con sus capacidades e intereses, así como prepararlos para el desempeño de sus responsabilidades sociales y exigencias personales.

Educación en sociedad

Además, el Colegio Inglés también prepara a sus alumnos para diferentes retos de la sociedad actual, como el tecnológico. Por una parte, el colegio está inmerso en un proyecto de Chromebooks One to One a partir de 5º de Primaria, para que sus alumnos sepan desenvolverse con naturalidad en el uso de herramientas tecnológicas, pero siempre como un medio, no como un fin.

El Colegio Inglés también quiere aportar su granito de arena en el reto medioambiental, y se han unido al programa de Ecoescuelas, con el fin de promover hábitos sostenibles y de cuidado del planeta en toda su comunidad escolar. Sin ir más lejos, el pasado diciembre, los alumnos fueron los primeros en participar en el proyecto de El Bosque de los Zaragozanos”, plantando multitud de árboles.

En definitiva, el Colegio Inglés de Zaragoza asume con sus familias un compromiso firme de atención personalizada y cuidado personal de cada alumno, y de búsqueda de la excelencia educativa, apoyado en un gran equipo docente.

