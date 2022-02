«Tiene tratamiento y tiene cura». Estas palabras fueron fundamentales para la familia de Alma Gargallo, una niña zaragozana a la que en diciembre de 2020 con cinco años (cumple 7 el viernes) le diagnosticaron un linfoma de Burkitt. En su familia «se ha llevado muy bien» porque «somos optimistas», cuenta su madre, Juncal Rubio, que asegura que «sabíamos que iba a ser un túnel, pero no queríamos que fuera oscuro y negro sino que podía ser de colores y con mucha luz», dice. Alma también mostró su buen carácter, porque «es muy madura, yo creo que tiene una central de abuelos dentro de su cabeza», señala. Pronto entendió que para «no estar enferma teníamos que hacer el tratamiento. Siempre con alegría y haciendo de todo una fiesta», explica.

Incluso quedarse sin pelo «lo llevó genial». De hecho, a su hermana le dijo: «Tata ¿sabes?, las enfermeras me van a dejar calva», recuerda Juncal. Alma tenía el pelo muy largo y no se lo quería cortar pero «luego iba sin gorro». Lo que peor llevó fue «estar en la habitación del hospital y no estar con su hermana». Y eso que «todos llevamos el ritmo de Alma», porque su hermana (ahora tiene 10 años) no fue al colegio en ese tiempo para evitar contagios de covid.

Juncal recuerda todas las fechas que han marcado la enfermedad de Alma porque además son días marcados. En septiembre de 2020 a Alma le salió un bulto en el cuello. Se lo extirparon a principios de diciembre y el cirujano «nos dijo que no había indicio de que fuera malo, así que hasta febrero no tendríamos que ir a los resultados». Sin embargo, un día después, el 22 de diciembre, «nos dieron el diagnóstico. La mejor lotería, que tenía cura». Esos fueron «los días más complicados» pero cuando «te dicen que la mayoría se cura, es un alivio».

El día de los inocentes entramos para tomar el reservorio para la quimioterapia, dos ciclos de inducción y dos de consolidación. Fueron cuatro meses ingresados (Alma y su madre con ella), entrando y saliendo del hospital celebró Reyes y su cumpleaños.

El 13 de abril fue su último control. Lo celebraron poco después «yéndonos a la playa y comiéndonos un helado», señala Juncal. Y este 10 de mayo irán a quitar el portacath que lleva en el pecho para la quimioterapia y «a partir de ahí se espaciarán las consultas».

Alma volvió al colegio en septiembre. Cursa Primero de Primaria en Pinseque. Hubo dudas porque pilló el último curso de Infantil y este «comienza a leer». Sin embargo, Juncal reconoce que las profesoras del hospital ayudan mucho. Lo mismo que Aspanoa, que apoya a las familias y a los enfermos. Lo primero, con el cuento Gasparín superquimio, un primer acercamiento a la enfermedad.