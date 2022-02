«Rusia está preparada para una guerra de cualquier tipo, es uno de los países a la vanguardia de la revisión de las doctrinas militares. Para ellos tan importante es la artillería como los ataques cibernéticos o la desinformación». Así lo ha sentenciado el investigador y experto en geopolítica, Florentino Portero en declaraciones para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN tras su intervención este martes en la sesión del Foro Adea.

«Rusia quiere recuperar el espacio de influencia que tuvo con la Unión Soviética y con el Imperio de los Zares», ha explicado Portero. «En el terreno práctico quiere que Estados Unidos y que se le reconozca su capacidad de influencia sobre los países limítrofes», ha añadido el investigador.

Ante la decisión de Rusia de los últimos días de retirar algunas tropas, el experto lo califica como «solo una frase». «Hay que ver que tropas se retira y a donde. Es más una cuestión diplomática que algo que ahora mismo afecte al despliegue militar en la zona que ahora mismo es muy impresionante», ha apuntado Portero.

El experto ha explicado a que el conflicto pasa por una reclamación a Estados Unido y no a Europa, «por eso cuando los europeos viajan a Moscú en busca de una negociación la respuesta que se les da es ‘no se porque vienes aquí si contigo no tengo nada que hablar’» ha dicho el investigador quien ha apuntado que el papel del resto del Europa debería pasar por intentar «disuadir a Moscú de avanzar en la línea bélica». En el caso de España, Portero asegura que el país no es «un actor de referencia» y que «geográficamente no nos compete». «Hay que mantener una posición de cohesión con el resto de los países de la OTAN y la Unión Europea», ha reiterado.

Ha recordado también que España como gesto ha reforzado su presencia militar en la zona pero ha asegurado que las tropas no se han enviado directamente a Ucrania .

«Todo conflicto con Rusia tiene repercusión energética. Rusia está vendiendo menos gas y con menos gas suben los precios. La energía está en la base de todo porque cualquier actividad económica requiere encender la luz o la calefacción, por lo tanto esto va a repercutir en los precios de todo: los agrícolas, los industriales o los del sector servicios» ha concluido Portero.