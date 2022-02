El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, es uno de los dirigentes de la formación conservadora que ha mantenido la comparecencia pública que tenía prevista para este jueves, tras reunirse por primera vez como líder del PP con el presidente aragonés, Javier Lambán.

En la rueda posterior al encuentro y ante las preguntas de los periodistas, Azcón se ha posicionado con la dirección nacional del partido y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha comparecido a primera hora de la mañana para dar explicaciones.

"Hay dirigentes del PP en Madrid que han dado cumplidas explicaciones y tengo que remitirme a ellas", ha empezado Azcón, que ha tirado de su experiencia en Derecho (es abogado) para explicar lo que ha pasado.

"Hay muchas ocasiones en la vida que en el Derecho se les llama prueba diabólica, cuando tú tienes que demostrar algo que dicen otros. No la presunción de inocencia, no la carga de la prueba, sino cuando dicen que han dicho que se sabe... Que lo demuestren", ha reclamado.

"Yo lo que he oído al alcalde de Madrid es que no hay ningún tipo de investigación, no se ha contratado absolutamente a nadie, y por tanto, quien tenga pruebas de lo que se ha dicho, lo que tiene que hacer es sacarlas para que podamos valorarlo", ha insistido.

Preguntado sobre los efectos que esta crisis interna puede suponer para el partido a escala nacional, Jorge Azcón ha considerado que afectará "a quien no diga la verdad".

"Esto tendrá efectos si alguien está mintiendo. Quien mienta será más difícil que tenga el favor de la opinión pública o de los madrileños"

"Tendrá efectos si alguien está mintiendo. Quien mienta será más difícil que tenga el favor de la opinión pública o de los madrileños. Por eso digo que yo creo que el PP ha desmentido absolutamente la información publicada y por eso hablo de prueba diabólica", ha recalcado.

El líder del PP de Aragón ha insistido en hablar de "prueba diabólica" porque "hay alguien que va a tener que defenderse de algo que han dicho o que no se sabe qué es, de lo que no consta documentación ni papeles".

"Hay alguien que va a tener que defenderse de algo que han dicho o que no se sabe qué es, de lo que no consta documentación ni papeles"

Además, ha señalado que con los actuales niveles de transparencia que deben cumplir todas las administraciones públicas, le llama "poderosamente la atención" que se contratara a alguien para encontrar una factura.

"A mí me llama poderosamente la atención que se diga que se va a contratar a un detective para buscar una factura. ¡Si las administraciones colgamos las facturas en los portales de transparencia! ¿Cómo vas a contratar a un detective para buscar una factura? La factura estará colgada en el portal de transparencia y si no, la podrá pedir cualquiera. No creo que sea muy coherente lo que se está contando", ha reflexionado.

Por todo lo anterior, ha vuelto a remitirse el desmentido oficial de su partido. "El desmentido que hace el PP me parece muy lógico. Quien tenga pruebas que las saque y entonces podremos valorar", ha zanjado.