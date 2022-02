Acciona, la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario urgente en Aragón, se enfrenta a posibles sanciones por el incumplimiento del contrato que ascienden a 435.000 euros. Así lo ha detallado este viernes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, durante la comisión del ramo en la que ha explicado que los motivos de las propuestas de multa por parte del Salud son dos.

Por un lado, la superación del tiempo para sustituir un vehículo averiado o inoperativo que, en algunos casos, ha impedido realizar un servicio sanitario. Esta sanción asciende a una cuantía de 178.969,7 euros, según Repollés. Acciona, en este caso, ya ha presentado alegaciones a la sanción del Salud. En segundo motivo es la falta de medios personales para desempeñar un servicio y la no cobertura de bajas laborales. En este caso, la propuesta de sanción asciende a 256.123 euros y se está pendiente de que Acciona presente alegaciones.

Dada esta situación, agravada durante los meses de diciembre y enero, Sanidad ha tenido que contratar "de forma extraordinaria" a una empresa externa para prestar el transporte sanitario urgente "en momento puntuales" en la ciudad de Zaragoza. "Se ha solicitado, además, el apoyo de recursos a Cruz Roja, Dya y los Bomberos de Zaragoza", ha detallado.

Ruedas pinchadas en 27 vehículos

La "multitud de actos vandálicos" sufridos en el transporte sanitario de Aragón se remontan "a causas de índole laboral" que se iniciaron en 2018. "La renovación del convenio colectivo estaba pendiente y al no llegar, se inició la huelga en abril de 2021. Ese clima de conflictividad laboral se ha aumentado entre diciembre y enero, pero ha terminado esta semana al ponerse fin de la huelga. Desde entonces, no ha habido ninguna incidencia".

Repollés ha enumerado los hechos acontecidos durante el periodo de conflicto entre los trabajadores y Acciona. Ha citado, entre otros, que se han pinchado las ruedas en 27 vehículos de la flota, que se han retirado o dejado inutilizadas varias placas de matrícula, que se han pintado vehículos o se han producido un "aumento no justificado" de las averías de las ambulancias.

"Además, ha habido amenazas a los no participantes en estas acciones y todo ello ha sido denunciado por el 061 ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto no son solo daños materiales, sino que afectan a la prestación de un servicio sanitario y perturban el tiempo de respuesta con un paciente, demorando servicios", ha señalado.

Absentismo laboral

Repollés ha matizado que a los actos vandálicos "se añade la parte de absentismo laboral" porque Acciona no ha cubierto las bajas. "En junio, agosto o septiembre nos movíamos en una o dos bajas de personal al mes no cubiertas. Sin embargo, en diciembre fueron 97 y en los 10 primeros días de enero, un total de 106", ha señalado Repollés.

"Si en las UME falta el técnico de emergencias, se mantiene el vehículo como soporte vital avanzado. Si falta el médico, sigue como soporte vital básico con enfermería. Si falta el enfermero, se activa como básico, pero si falta el conductor se inactiva el recurso. Basta decir, entonces, donde se han dado la mayoría de las bajas", ha apuntado la consejera.

Repollés: "No es cierto que los pueblos vayan a perder sus ambulancias"

Respecto a la polémica suscitada por el nuevo contrato de transporte sanitario urgente en Aragón, que "no está terminado", la consejera ha reiterado lo que ya dijo ayer el presidente de Aragón, Javier Lambán. "Se han dicho muchas cosas que no son verdad. El contrato no está redactar y es falso que constituya un recorte. Todos los pueblos que tienen su recurso sanitario de transporte lo van a seguir teniendo", ha reiterado.

"La nueva propuesta ofrecerá más equipamiento, más personal y más recursos. No tiene sentido hablar de recortes. Estamos en contacto con alcaldes y con diputaciones y lo haremos hasta redactar el pliego definitivo", ha dicho Repollés, quien ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los alcaldes. "Que estén tranquilos porque en los pueblos donde hay ambulancia, se va a seguir teniendo".

La consejera ha matizado que las ambulancias convencionales desaparecen porque "no disponen de ningún tipo de personal sanitario que pueda prestar asistencia", por lo que "se sustituyen por transporte vital básico, que sí tienen sanitario y eso garantiza que todos los ciudadanos sean atendidos, independientemente de donde viva, en condiciones de calidad y con un sanitario", ha reiterado. "Las ambulancias convencionales no forman parte de la urgencia y no pueden dar ese servicio sanitario", ha explicado Repollés.