Nuevo espaldarazo judicial para que los particulares y pequeños empresarios que estén arruinados puedan librarse de sus deudas con la Administración. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado una sentencia relevante sobre este asunto que afecta a la aplicación de la ley de segunda oportunidad, una norma que permite eximir impagos a autónomos y personas físicas si actúan de buena fe y no tiene capacidad de pagar, pero excluye a priori la condonación del pasivo adeudado al erario público. En este caso, que afecta a una zaragozana de unos 60 años que se declaró insolvente, la Justicia determina que la Agencia Tributaria entre en el plan de pagos que presente la deudora bajo el control judicial, lo que abre la posibilidad a que el juez pueda perdonar parte de las cantidades no abonadas al fisco.

Los ingresos de la mujer, que está divorciada, provienen solo de una pensión por discapacidad de 1.165 euros al mes. Su único bien es una vivienda que tiene hipotecada y sobre la que se constituyen otros préstamos posteriores para intentar refinanciar la empresa de su exmarido. Las deudas provienen precisamente de avalar al negocio que era propiedad del que era su pareja.

Como consecuencia de los impagos de la sociedad mercantil, los acreedores se dirigieron contra el patrimonio de la sexagenaria, teniendo embargada tanto la pensión como la vivienda. Ante esta situación, la mujer –representada por la abogada ejeana Amaya Betoré– decide acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Tras llevar a cabo todos los tramites y concluir el concurso de acreedores, solicitó el perdón judicial de una deuda 155.000, lo que técnicamente se llama beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), que le fue concedido a finales de 2020.

El texto refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2020, establece, entre otras cuestiones, que la cancelación no alcanza a los créditos de derecho público, es decir, la deudas con las administraciones públicas. Para estos impagos no exonerados, la normativa establece la presentación de un plan de pagos, lo que consiste en una reestructuración de la deuda que queda pendiente en un plazo máximo de cinco años.

Recurso ganado

En este caso, la deudora planteó abrir este proceso con la Agencia Tributaria y el Gobierno de Aragón, a los que debía casi 10.000 euros, pero el fisco se opuso al entender que los pagos de las deudas que se le deben han de hacerse conforme a sus reglas administrativas y no bajo los criterios del juez que lleva el concurso de acreedores. El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Zaragoza dio la razón a Hacienda, pero la mujer recurrió el fallo.

La Audiencia Provincial de Zaragoza, en una sentencia del 10 de febrero, estima el recurso y aprueba que dicha deuda tributaria se incluya en el plan de pagos para su aprobación judicial.

La importancia de este pronunciamiento judicial radica en que la ley concursal establece que, tras el plan de pago, el juez podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo que no haya abonado en su integridad, si se acredita un esfuerzo económico en relación con sus ingresos, como establece el texto refundido de la Ley Concursal (artículo 499).

Para lograr la condonación deberá haber destinado a al pago de la deuda al menos la mitad de los ingresos embargables percibidos durante el plazo de cinco años o la cuarta parte, en caso de ser una persona vulnerable. Así lo puede autorizar el juez, previa audiencia de los acreedores y atendiendo a las circunstancias que se den. En este caso concreto, la mujer podría librarse de pagar casi 5.000 euros, además de los intereses y recargos.

En definitiva, según la jurisprudencia que asienta el tribunal zaragozana, no es Hacienda u otro organismo público quien decide sobre el pago de las deudas en un proceso de segunda oportunidad, si no el juez. Este podrá decidir si las fraccionan o no y si se exonera parte de su pago.