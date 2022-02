El futuro del cuartel de Mayandía ya tiene una hoja de ruta definitiva. El Ministerio del Interior, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), dirigida por la también zaragozana Mercedes Gallizo, ya tiene una decisión tomada respecto a la integración de los servicios que ahora alberga con la futura Jefatura Superior de Policía, que abandonará el edificio del paseo María Agustín para integrarse en el futuro complejo a edificar y que ahora está «en fase de elaboración de proyecto».

Este será el que defina el coste, si al final cuesta o no la obra los 14 millones de euros en los que siempre se había estimado, y cuánto tiempo duran los trabajos. Aunque ya hay cuestiones decididas como que «se va a hacer un aparcamiento», que ahora no tiene (quizá también dando uso al subsuelo) y que «el edificio central será lo que se va a mantener y las viviendas, y lo que da al colegio Joaquín Costa es lo que se derribará».

Así lo explicó la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, en su visita esta semana a la redacción de este diario, quien además señaló que los plazos están marcados porque el objetivo claro es que se redacte ese proyecto constructivo «este año para comenzar los trabajos a principios de 2023».

«Hay una parte que se rehabilita y otra que será nueva, moderna y sostenible», añadió Serrano. Y es esa última la que se realizaría en esa demolición que afectaría así al ala que da a la calle Tomás Crespo Agüero. En su lugar, se desarrollará la parte de nueva planta que, sin duda aparecerá en ese proyecto que ahora se está redactando.

El resto del inmueble, el que se conservará, recibirá una rehabilitación integral que, sin duda, abarataría los costes. Aunque el plan es ambicioso y se trata de dotar a Zaragoza de una Jefatura de última generación al nivel de ciudades como Valencia y Madrid. Y sobre todo no desperdiciar parte de esos 275 millones de euros que el Gobierno central ha comprometido para este y otros proyectos en España y que debe realizarse en un plazo de tres años. En 2025 ya estará terminada y esa es la verdadera buena noticia que se quiere trasladar a la capital aragonesa.

«El proyecto va a estar basado en los metros cuadrados que se necesitan, en que la titularidad del suelo es de la Policía Nacional y en que hay que aprovechar esos fondos de 275 millones que hay que gastar a tiempo», explicó la delegada del Gobierno.

Al menos el Gobierno ya se centra en qué obras ejecutar después de dos años valorando la posibilidad de atender el ofrecimiento del Ayuntamiento de Zaragoza de trasladar la Jefatura de Policía y los servicios de Mayandía a dos parcelas de titularidad municipal en los suelos del Portillo, junto al Caixaforum, a cambio de una permuta con la que el viejo cuartel acabase en manos del consistorio.

Los técnicos, a través de un informe reciente, han evidenciado que esos suelos municipales ni ofrecían los metros cuadrados que necesitan, ni podían competir en plazos con que un inmueble como el de Mayandía sea propiedad ya de la Policía Nacional. Además de que «todo lo que es el patio interior y todo lo que eran las viviendas, hasta hace poco ocupadas, ahora ya no, influía muchísimo en el proyecto».

Así que la hoja de ruta sigue siendo la que era antes de hablar con la ciudad, la que siempre ha sido más factible. La opción de Mayandía «agiliza mucho los plazos» y era inviable ir al Portillo porque «ahí no se cabe». Eso dice el informe, aseguró la delegada, quien también añadió que el futuro de la actual Jefatura no está decidido, se tratará «dentro de tres años del edificio y qué podemos hacer con él». «El momento de hablar de su nuevo uso será entonces, no ahora», apostilló.