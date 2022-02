Patricia Calleja, miembro de la cofradía Jesús de la Humillación de Zaragoza, lanza una petición desesperada a través de redes sociales: quiere recuperar su tambor que para ella tiene un enorme valor simbólico. Esta zaragozana de 34 años lleva 27 formando parte de la Semana Santa desde dentro de manera activa. Este pasado sábado, al regresar del ensayo en el Parque del Agua sobre las 19.30 horas, llegó el jarro de agua fría.

"Aparcamos el coche en la esquina de la calle Mariano Castillo con Sierra de Vicor, en el barrio de la Almozara, y descargamos en la acera lo que llevamos en el vehículo, también el tambor", relata a este periódico. Acto seguido, se puso a hablar con un vecino y, perdiendo la noción de las cosas, subió a su domicilio. Al llegar arriba, cayó en la cuenta de que le faltaba su apreciado tambor.

Sin perder un segundo, bajó al lugar, pero ahí ya no había nada. "Preguntamos en los bares de la zona y a la gente que estaba paseando, pero nadie había visto nada. También regresamos al lugar de los ensayo y llamamos a objetos perdidos, pero tampoco hubo suerte".

Un tambor especial

Para Patricia, este tambor no es uno como otro cualquiera. Se trata de su primer tambor de edad adulta (tuvo uno cuando apenas era una benjamina), pero lo verdaderamente relevante es su historia. "Fue un regalo de mi hermana hace 22 años, pero además este año llevaba una cinta de la Virgen del Pilar porque hace un mes falleció mi padre", explica. "Por lo menos que me la devuelvan".

Compartir porfavor!!!🙏🙏🙏🙏🙏😥😥😥 Es mi tambor! GRACIAS DE ANTE MANO!!! Posted by Patricia Calleja on Sunday, February 20, 2022

La zaragozana se muestra abrumada por la gran repercusión que ha tenido se llamada de auxilio a través de su cuenta de Facebook y, aunque "la esperanza es lo último que se pierde", no está convencida del todo de lograr recuperarlo. "Si con toda la difusión que ha tenido nadie me lo ha devuelto, no sé qué pensar".

Según comenta, en el mercado de segunda mano este tambor puede alcanzar un valor de unos 150 euros, por eso adelanta que pondrá una denuncia en comisaría para evitar en todo lo posible esa transacción.

Mientras, Patricia garantiza que este año también participará en las procesiones con su cofradía: "Personas de otras hermandades me han ofrecido ya otro tambor, si no, también podría pedírselo a mi prima, que este año no sale".