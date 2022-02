Las principales arterias comerciales de la ciudad de Zaragoza atraviesan por uno de sus peores momentos. La calle Alfonso, el Paseo Damas y, en menor medida, Independencia alcanzan cotas de ocupación históricamente bajas, solo comparables a los años más duros de la crisis económica que se originó en 2008. Las persianas bajadas se han convertido en parte de la escena urbana, algo inusual en la zona High Street de Zaragoza, pero que comienza a ser preocupante para la quinta ciudad de España.

El responsable de la consultora CBRE en Zaragoza, Miguel Ángel Gómez, apunta que el descenso de la ocupación comercial en la calle Alfonso o en Paseo Damas puede rondar el 15%, lo que ha provocado que muchos propietarios se hayan visto obligados a bajar los precios del alquiler de los locales. Pese a ello, las operaciones no fluyen. Desde la inmobiliaria GTI cifran la caída de las rentas entre un 30 y el 35% respecto a antes de la pandemia. Además, la ocupación ha pasado del 95% a entre el 70 y el 80% en estas zonas prime.

Arrendar un local de 200 metros cuadrados en el Paseo de Independencia cuesta hoy entre 9.000 (mínimo) y 17.000 euros al mes. En el caso de la calle Alfonso, el desembolso de quien se quiera instalar allí oscila entre los 6.000 y los 12.000 euros, mientras que en el Paseo Damas varía entre 3.600 y 6.000 euros, según un reciente estudio de la consultora CBRE. Su delegado en Zaragoza, Miguel Ángel Gómez, sostiene, no obstante, que si la pandemia remite en los próximos meses el dinamismo comercial regresará a esas calles.

La ocupación ha pasado del 95% en los años previos a la pandemia a entre el 70 y el 80% en la actualidad en estas zonas prime.

El principal causante de esta sangría comercial ha sido la pandemia, cuyos efectos son aún devastadores. Cuando parecía que el covid daba sus últimos coletazos, la séptima ola ha quebrado las buenas expectativas del comercio minorista, tanto a finales del 2021 como a comienzos del 2022. El coronavirus también ha tenido efecto en la temporada de rebajas, cuya facturación ha caído un 50% respecto a los niveles prepandemia, afirma el presidente de la Asociación de Comercio de Zaragoza y Provincia (Ecos), Antonio Tornos . Eso sí, señala que el contexto es mejor que en 2021, año en el que las ventas se precipitaron entre el 30 y el 40% por debajo de las cifras de este ejercicio.

La eclosión del comercio electrónico y el incremento de las compras on line, junto a la decisión de los propietarios de algunos negocios de echar el cierre por jubilación anticipada o por la inviabilidad de los mismos figuran como otras causas. Pero no son las únicas. La incertidumbre económica y el vaciamiento de las viviendas en el centro de la ciudad han contribuido a la baja ocupación de los locales. El presidente de Ecos Zaragoza señala que los negocios en los barrios no han retrocedido, más bien al contrario, mientras que en el centro se han registrado más cierres en los últimos meses. El pasado año, por ejemplo, solo hubo ocho aperturas en las principales arterias comerciales de Zaragoza (Independencia, Zurita, calle Alfonso y San Ignacio de Loyola) y en 2020 la cifra bajó a solo cuatro. Frente a ello, la calle Alfonso suma hasta una veintena de locales con la persiana bajada, mientras que en Paseo Damas son 10 los establecimientos que no tienen actividad.

Más tráfico peatonal

Y todo ello, a pesar de que el paseo Independencia de Zaragoza recuperó su tráfico peatonal en septiembre y octubre, meses en los que se alcanzaron niveles un 37% superiores al promedio registrado en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, según un estudio de Big Data elaborado por CBRE.

"El sector ha vivido una tormenta perfecta en los dos últimos años, aunque la situación se reconducirá en los próximos meses" Andrés Ibáñez - Responsable del sector terciario de GTI

Te puede interesar: Aragón Así están tres de las principales calles de tiendas de Zaragoza

El responsable de terciario de la inmobiliaria GTI, Andrés Ibáñez, asegura que el sector ha vivido una «tormenta perfecta» en los dos últimos años, si bien se muestra convencido de que la situación se va a reconducir. «Los operadores están desempolvando sus planes de expansión» previos a la pandemia. Eso sí, apunta que antes «las marcas tenían su punto de mira en el centro de la ciudad, pero ahora lo han puesto en Puerto Venecia».