Pasaban las horas y no salía ni una sola noticia concreta de la madrileña calle de Génova, la sede del Partido Popular que se ha convertido estos días en el centro de atención de la política española, con decenas de medios de información, cientos de curiosos a buenos ratos, miles de simpatizantes en la concentración –espontánea, dicen– que respaldaba a Isabel Díaz Ayuso el pasado domingo. En defensa de la presidenta de la comunidad madrileña, al ataque contra Pablo Casado, al que le han crecido el número de contrarios en progresión geométrica en solo 48 horas.

Varios barones le sacaron la cara en las horas que siguieron a la primera deflagración. También en Aragón con Jorge Azcón, que mostró su fidelidad al presidente y afirmó que la verdad «pondrá las cosas en su sitio». Este lunes prefirió no pronunciarse públicamente, como casi todos, aunque sí mantuvo diversos contactos con el aparato nacional a lo largo del día. Tampoco faltaron las llamadas con el entorno de Núñez Feijóo. Seguramente más.

El paso de los días ha levantado las mismas dudas en Aragón que en el resto del país. No se ha ido Teodoro García Egea, secretario general de la fuerza conservadora. Ni lo han echado. El gallego Feijóo, el hombre más fuerte del baronazgo, pidió a Casado tomar «esa última decisión», en clara referencia a su dimisión. Algo parecido Moreno Bonilla. Otro muchos también. Claro que ninguno de los 'peces gordos' lo hizo después de conocer que la maratoniana reunión de Casado con su núcleo duro acabó sin la esperada marcha del líder nacional.

Algunos sospechan que las casi 8 horas que pasó Casado reunido con los suyos le sirvieron, sobre todo, para hacer recuento de votos, todos los que necesitará para sacar adelante la Junta Directiva Nacional que ha convocado para el próximo lunes.

Peor aún. Algunos sospechan que las casi ocho horas que pasó Casado reunido con los suyos en la sede del PP le sirvieron, sobre todo, para palpar el respaldo que mantiene en el conjunto del territorio español. Contando apoyos, votos, todos los que necesitará para sacar adelante la Junta Directiva Nacional que ha convocado para el próximo lunes. La cita del máximo órgano del partido entienden muchos que significa que le salen las cuentas. Necesita el 34%, poco más de un tercio de los 550 miembros que hay entre miembros de la dirección, diputados, senadores, dirigentes autonómicos y alcaldes de las principales ciudades, entre otros cargos.

En Aragón se optó por guardar «un prudente silencio» a la espera de saber si el paso de las horas deja más estallidos. No se descartan en absoluto, sobre todo en algunos torpedos que pueden quedar guardados para Ayuso. En cualquier caso, entre dirigentes y militantes de la comunidad no se encontró este lunes a ninguno que respaldase con firmeza que la continuidad de Casado es la mejor opción. No se halló seguramente porque no los hay, porque queda el recelo de que el líder nacional se ha encastillado con los suyos en lugar de asumir su responsabilidad, comprender que su ciclo se ha acabado, hacer un último servicio al partido y marcharse para evitar más bombardeos.

El domingo por la mañana ya se pudo adivinar la relevancia que cobraba la reunión de este lunes en la calle Génova de Madrid, cuando el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza informó de que la convocatoria prevista para ayer –era la presentación del proyecto de electrificación de las cocheras del bus urbano– quedó anulada, dejando entrever que Jorge Azcón iba a suspender sus comparecencias públicas por un día. Así fue.

Las voces

No suspendió nada Emma Buj, la alcaldesa de Teruel, que no ocupa el cargo de presidenta del PP en Aragón aunque sí es secretaria de Política local y coordinadora de la proyección externa del partido. Estuvo en la presentación de una barredora de última generación, en la elección del nuevo cartel de la Semana Santa turolense y en una jornada de la Policía Local sobre mediación y ciudadanía.

Como un día más, aunque con un ojo puesto en Madrid. «Queremos un Partido Popular fuerte y unido, que es fundamental para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso no pasa por que los cargos públicos nos estemos manifestando en los medios sobre cuál es el camino. Lo deben decidir quienes están al frente del partidos y quien se ha visto involucrado en la crisis», explicó Buj sin entrar en nombres ni en apoyos concretos.

La diputada en las Cortes de Aragón Pilar Cortes fue otra representante del PP en Aragón que habló por la mañana. «A nadie le gusta que su partido pase por una situación como esta, pero a nosotros lo que nos toca en este momento es estar más cerca que nunca de nuestros afiliados, simpatizantes y votantes que así nos lo piden, manifestarles tranquilidad y decirles que esto se solucionará».

En términos similares se manifestó el portavoz de Industria en las Cortes de Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, que mostró también la honda preocupación de los populares aragoneses, que esperan un fin inmediato de la guerra civil que les permita llegar en condiciones regulares a las próximas elecciones.