La presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), Alina Klochko, se ha reunido este viernes con el presidente del Ejecutivo Aragonés, Javier Lamban, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto. En el encuentro la representante de la comunidad ucraniana en Aragón, conformada por más de 2.300 personas repartidas por toda la comunidad, ha transmitido los pasos que la asociación está siguiendo.

Alina Klochko ha agradecido al presidente Lamban por "atender y entender" la situación por la que los ucranianos afincados en Aragón están pasando estos días. La presidenta ha asegurado que la situación en Ucrania les preocupa y que durante esta noche se han comenzado a registrar bombardeos en zonas residenciales y las primeras muertes de civiles.

"De momento todavía tienen luz y todavía funcionan los bancos pero estamos preocupados porque las zonas del oeste que hasta ahora eran más tranquilas también han comenzado a sufrir bombardeos", ha asegurado la presidenta. "Mi suegra sigue todavía en Ucrania y hasta ahora estaban más tranquilos pero estas ultimas noches han empezado a oír las bombas", ha explicado Klochko que ha incidido en que esta es una situación que se da entre las familias de la mayoría de los integrantes de la asociación.

La presidenta ha anunciado la creación de una cuenta bancaria para la recepción de donaciones y una cuenta de Facebook en la que poder responder y aclarar todas las cuestiones del público general. "Estoy sorprendida porque hay mucha gente que quiere ayudar y que ya entiende la realidad de lo que esta ocurriendo y no solo que dice Rusia", ha asegurado Klochko. "Los ucranianos tenemos un vecino que miente mucho pero nuestros militares son fuertes y están luchando no solo por la paz de Ucrania, también por la paz de otros países del mundo. No quiero que seamos los primeros, quiero que con nosotros se acabe esta tontería", ha añadido.

"Nuestro presidente nos ha pedido que salgamos y que seamos nosotros los que estamos fuera los que contemos a los medios la verdad para que todo el mundo sepa lo que está pasando", ha anunciado Klochko

Por su parte el presidente de Aragón, Javier Lamban, ha incidido en el apoyo a la comunidad ucraniana a los cuales ha calificado de "hermanos". Lamban ha reiterado su condena total a la invasión de Ucrania por parte de Putin y ha informado de que ha animado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez a que "defienda a Ucrania como un país soberano e independiente" en cualquier órgano internacional en el que participe.

Con @alinaklochko, Presidenta de la Asociación de Residentes Ucranianos en Aragón, y @marivibroto. Le manifestamos nuestra solidaridad y nuestra amistad y le ofrecemos ayuda para lo que necesiten. @GobAragon se ofrece a @desdelamoncloa para recibir familias y niños refugiados pic.twitter.com/uvBsxr2IJn — Javier Lambán (@JLambanM) 25 de febrero de 2022

Lamban ha añadido que la comunidad aragonesa se postula también como lugar de acogida para los refugiados que puedan venir desde Ucrania y, si es necesario, la convocatoria del Comité de Emergencias "para aportar los recursos disponibles y atender en la medida de los problemas que puedan surgir del conflicto". Además, el presidente ha incidido en su preocupación por la consecuencias económicas que la crisis humanitaria puede tener al ser Ucrania un país desde el que se importan tanto cereales como energía. "Queremos que sepan que aquí en Aragón están en su casa y que gozan de toda nuestra simpatía y todo nuestro apoyo", ha asegurado Lamban.

En su caso, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha recordado que desde 2015 han llegado a la comunidad 269 ucranianos como refugiados. La consejera se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para ofrecer la comunidad poder acoger a todos las familias que decida el gobierno desplazar a Aragón" y ha recordado que son cinco las entidades que acogen refugiados en la comunidad y a través de ellas se espera que puedan venir y se instaure el protocolo para que el gobierno colabore para su máxima inserción.

La presidenta de AURA se ha reunido también con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y los portavoces del ayuntamiento de la ciudad.