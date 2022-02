La moción de censura presentada por el PSOE, el PAR y un exmiembro de Cs en el Ayuntamiento de Cadrete contra la alcaldesa, María Ángeles Campillos, del PP, ha supuesto un auténtico revuelo en el consistorio y en sus respectivos partidos. Porque al margen de cómo acabe en el salón de plenos, a nivel orgánico no ha sentado nada bien y sus responsables van a tener que dar muchas explicaciones. Sobre todo el portavoz socialista, Rodolfo Viñas, y presumible futuro alcalde, que según pudo saber ayer este diario no avisó a su propio partido de lo que iba a hacer. El PSOE en Zaragoza se enteró cuando ya estaba presentada.

El partido «no tenía conocimiento de la presentación de esta moción de censura. Conoció la noticia cuando ya estaba presentada. Los órganos de dirección analizarán esta situación y tomarán las decisiones que correspondan», declararon las fuentes oficiales del PSOE consultadas por este diario tras la negativa del propio edil a hacer declaraciones.

Sí habló el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, quien declaró que es «miserable» que «el PSOE encabece con el PAR y un tránsfuga de Cs una moción de censura en Cadrete». «Que aprovechen la situación de una alcaldesa que tiene cáncer, que va a estar operada y no va a poder acudir a ese pleno a defenderse no dice absolutamente nada de la política en esta comunidad ni a favor de esos partidos y ese tránsfuga».

Por eso llamó a «todos los responsables del PSOE y del PAR» a evitarlo, también al "transfuga" de Cs Aragón, insistía el líder de los conservadores en la comunidad. Un giro de 180 grados a su decisión política que, de momento, no está claro que se vaya a producir. No solo porque el partido clave en este cambio al frente de la alcaldía, los socialistas, no se pronuncia por ahora sobre medidas a adoptar al respecto (ni se ha abierto ningún expediente disciplinario), sino también porque en todos los ayuntamientos las actas de concejales pertenecen a las personas que toman posesión de ellas, no a las siglas bajo las que concurren a las elecciones.