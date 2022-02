El Carnaval de Épila, uno de los más famosos de Zaragoza, vuelve a inundar las calles de la localidad de alegría, música y disfraces, tras un año sin celebrarse por la situación sanitaria. Es por ello que este año sus mascarutas y zaputeros regresan con más fuerza que nunca, con un programa de actos preparado con especial ilusión y pensado por y para todos, esperando hacer disfrutar a pequeños y mayores, siguiendo en todo momento las medidas covid actuales.

Durante estas fiestas, los epilenses complementan sus divertidos disfraces con una tela que les tapa la cara, únicamente dejando al descubierto los ojos y la boca para poder ver, comer y beber. A esto se le conoce como las mascarutas, una tradición que se remonta más de 200 años, siendo en la actualidad una forma de conseguir que no se reconozca a quien las porta. A las mascarutas se le unen los zaputeros, personajes con sombreros de paja y monos de trabajo, guantes y, por supuesto, el rostro cubierto para hacer de las jornadas unos días de diversión desde el anonimato.

Esta singular tradición se intenta inculcar a los epilenses más jóvenes desde los colegios, a través de actividades como las que tuvieron lugar el pasado jueves 24, primer día de las fiestas y jueves lardero, con el desfile de alumnos del CEIP Mariano Gaspar Remiro, que finalizó en el patio grande del colegio con las actuaciones que preparó cada grupo. Los actos ya habían comenzado a primera hora de la mañana, con la II edición del concurso de balcones, con el que consiguieron llenar el pueblo de color. Por la tarde se realizó el encuentro de mascaruticas en la plaza de la Constitución, y junto a los personajes de Madagascar, zancudos y música fueron desfilando hasta la Sala Multiusos, donde disfrutaron de una disco móvil infantil, juegos pro deportivos, pintacaras y circuito de coches sin pedales, finalizando con una deliciosa merienda.

Saltan a las calles.

Durante varios días las mascarutas y los zaputeros se harán con las calles de Épila, recorriendo la localidad con sus bailes y realizando divertidas actuaciones. Además el domingo 27 es muy importante que los epilenses se esfuercen por sorprender con sus atuendos, puesto que se otorgarán tres premios de 200 euros a los disfraces más elaborados.

Asimismo, habrá sesiones de disco móvil dirigidas a diferentes públicos durante las fiestas, así como degustaciones de productos tradicionales como magdalenas y mantecados, que harán las delicias de todos.

Durante la semana los epilenses podrán hacer un pequeño descanso, aunque habrá espacio para algunas actividades y concursos, como el de Menudas Estrellas, el lunes 28, que otorgará grandes premios a los que más logren parecerse a sus artistas o grupos favoritos, y el hilarante concurso de disfraces cutres y horteras, también el lunes, que se encargará de poner final a una jornada sin igual. Y si hablamos de concursos, no nos podemos olvidar de uno de los más tradicionales e ilustres del Carnaval de Épila, el concurso de murgas, el martes 1 de marzo, con premios a las más elaboradas y tremendas.

Los más pequeños también podrán demostrar sus dotes de baile en el Súper Diver Tik Tok del lunes, así como disfrutar de una tarde de martes con animación infantil en la Sala Multiusos, a cargo de Canta, Ríe y Baila con los Chupitrupis.

No será hasta el fin de semana cuando vuelvan los actos, con el tradicional almuerzo de carnaval para todas las mascarutas el 5 de marzo, organizado por la peña el Almuerzo. Seguidamente las mascarutas recorrerán la localidad acompañados por Obbe Street y DJ Beuxy, y por la tarde serán los niños los que disfruten de su disco móvil particular. Por la noche, los djs Alex Melero, Juanma Peris, Israel Alegre y Ewemisa serán los encargados de hacer vibrar a los epilenses en una disco móvil donde no está permitido olvidarse de los disfraces.

Finalmente, los actos se darán por terminados el domingo, con un desfile de máscaras, desde la Sala Multiusos hasta la plaza de Conde Aranda, acompañados por la Charanga Los Predispuestos donde se despedirá el Carnaval con la quema de la tradicional figura de «Don Zaputero».

La concejal de Festejos, Sara Cortés, pide prudencia con las medidas covid y colaboración para que todo salga bien. Así pues, con el esfuerzo de todos, será una semana marcada por la alegría para celebrar la vuelta de una de las fechas más señaladas para Épila, donde lo más importante es pasarlo bien y dejarse llevar, aunque solo sea por unos días, por lo políticamente incorrecto.