No hay una fecha definitiva para que los trenes vuelven a cruzar la estación de Canfranc y conecten Zaragoza y Pau. No van a dar los plazos para tenerlo todo listo en 2025, aunque tampoco se retrasará hasta 2040. España, todo el tramo aragonés, va mucho más avanzada en general que Francia, que todavía tiene que superar una consulta pública en 2023. Califican los galos, no obstante, como un «hito» el paso que se ha dado con la creación de otro cuatripartito, en este caso una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) que coordinará y pilotará el proyecto de reapertura de la línea internacional.

Este lunes firmaron una declaración conjunta para desarrollar el proyecto el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores; el secretario general de Asuntos Regionales de la Prefectura de Nueva Aquitania, Patrick Amoussou; el consejero de Vertebración del Territorio de la DGA, José Luis Soro; y el vicepresidente de la región gala, responsable de Infraestructuras, Transportes y Movilidad, Renaud Lagrave. El encuentro ha servido para dar el visto bueno a las especificaciones técnicas del proyecto ferroviario, aprobadas en septiembre de 2020, y para responder a las convocatorias de las próximas convocatorias del Mecanismo Conectar Europa (MCE) II para recibir ayudas. El grupo ha validado continuar con los estudios sobre esta estructura hasta diciembre de 2022. “Ahora ya sabemos qué queremos”, ha resumido el secretario general de Infraestructuras, a la vez que ha destacado que han tomado “la importante decisión” de crear una AEIE que permita impulsar lo concerniente a esta línea. El pacto ratifica las características técnicas a ambos lados de la frontera. La línea será mixta para que pueda admitir tanto el tráfico de pasajeros como de mercancías, con una capacidad de 22,5 toneladas por eje, y estará electrificada con una potencia de 25.000 kilovoltios. Además, se implantará el ancho convencional o internacional en el tramo Huesca-Canfranc. Flores ha señalado que la línea será "perfectamente adecuada para lo que es una línea internacional y no debe haber ningún problema con el resto de la red", recalcando que el acuerdo permite promover que las características sean las mismas a ambos lados de la frontera, aunque no pudo precisar el año previsto para la reapertura del paso internacional. Si no es en 2025, el secretario general de Infraestructuras tratará de ajustarlo "al máximo" en el caso de que no se pueda cumplir. "Por España no va a ser, no se retrasará". Soro ha recalcado que Francia está "plenamente convencida" de la conveniencia de impeler "este proyecto común" y dar otro "impulso político", que será aún más fuerte si se logra la ayuda europea. "Queremos presentarnos de forma compartida en la UE y solicitar la financiación", ha explicado Amoussou, que cree estar llegando al final de un trabajo "interesante", aunque ha admitido que en el lado francés todavía hay que "poner en marcha una serie de cosas", ya que hay un tramo de más de 30 kilómetros sin construir. Por último, Lagrave ha expresado que Europa atraviesa una etapa «dolorosa y difícil» pero que "los hechos van a demostrar que somos capaces de abrir esta travesía central de la que llevamos hablando" tantos años. "Puedo decir bien alto que lo conseguiremos".