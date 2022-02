El Partido Popular de Zaragoza ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en la Diputación Provincial de Zaragoza para debatir sobre la moción de censura presentada por los concejales del PSOE, el PAR y el exconcejal de Ciudadanos frente al Gobierno formado por el PP y Vox en Cadrete.

Así lo ha transmitido el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, que este lunes ha acompañado y arropado, junto a otros miembros de la dirección provincial, a la alcaldesa de Cadrete, María Ángeles Campillos, que este jueves se somete a una operación por el cáncer que padece y no podrá estar presente el día en el que se debate su destitución con la moción de censura.

"Hemos venido a dar nuestro apoyo a Angelines. No es una cuestión política lo que sucede aquí. Es una cuestión humana", ha empezado el presidente provincial de los conservadores.

"Llama la atención que en una situación personal complicada conocida el PSOE intente sacar ventaja. Lleva 19 años de alcaldesa, siempre ha sido muy reconocida. Que en una situación personal complicada se aproveche para presentar una moción es impresentable", ha considerado Celma, que ha avanzado que el respaldo del partido se mantendrá en "todas las instancias" y "hasta que el PSOE no retire la moción".

La alcaldesa de Cadrete, María Ángeles Campillos, ha asegurado que la moción de censura ha sido "muy inesperada". Asegura que "lo que se alega es que no hay presupuesto, pero me sorprende porque estábamos a punto de negociar uno nuevo. Pienso que las cosas no se deben hacer así, no lo hubiera hecho yo nunca", ha insistido. "Ellos son conocedores de mi estado de salud. No me parece normal que lo hagan en este momento. Aquí vemos cómo es cada persona", ha aseverado.

Además, ha lamentado los efectos de esta moción. "El pueblo no gana nada con esto, que desestabiliza todo y se paralizan todos los proyectos", ha concluido.

El PSOE y el PAR insisten en que se retire la moción

Mientras, las direcciones del PSOE y del PAR siguen reclamando a sus concejales que retiren la moción presentada el pasado jueves, denuncian, sin haberlo comunicado a ninguno de los dos partidos.

En el caso del PSOE, la dirección provincial de Zaragoza ya ha enviado a sus concejales en Cadrete un burofax exigiendo la "retirada inmediata" de la moción de censura presentada en dicho municipio. En el burofax solicitan "una explicación detallada de los motivos" que han provocado esta situación.

De la misma forma, el PSOE Zaragoza ya ha advertido de que "en caso de no atender este solicitud" se abrirá un expediente disciplinario con las medidas correspondientes. La formación socialista recuerda que desconocía la decisión de sus concejales en Cadrete y que, tras enterarse por los medios de comunicación, pidió su retirada inmediata dado el estado de salud de la actual alcaldesa.

El secretario general del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha posicionado de forma "rotunda, clara y contundente" en contra de estas prácticas que "nunca utilizará" dentro de la acción política.

A diferencia del PP, han puntualizado desde la dirección socialista, que "las llevó hasta sus últimas consecuencias" con la moción de censura que presentaron en Caspe en febrero 2013 en una situación idéntica del entonces alcalde socialista, Florencio Repollés, que fallecía ocho meses después de ser desalojado de la alcaldía por una moción de censura presentada el PP y "avalado por sus máximos dirigentes provinciales".

Sobre la propuesta de la solicitud de un pleno extraordinario en la DPZ, desde la dirección del PSOE de Zaragoza han señalado que "en la Diputación de Zaragoza no se debaten cuestiones orgánicas de los partidos políticos".

Lambán y Aliaga también piden la retirada de la moción

El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha mostrado su total apoyo a la Ejecutiva Provincial de los socialistas de Zaragoza que ha exigido a los concejales de su partido que retiren la moción de censura presentada para destituir a la alcaldesa de Cadrete, María Ángeles Campillos (PP). Lambán ha calificado la respuesta del PSOE de Zaragoza como "contundente y ejemplar".

En esta línea, ha suscrito "de la primera a la última letra" del comunicado que este domingo el PSOE zaragozano ha enviado. En caso de que los ediles de Cadrete desistieran de retirar dicha moción, el partido abriría los "pertinentes expedientes informativos, con lo que ello conlleva", ha apuntado Lambán.

Asimismo, ha recalcado la "ejemplaridad" del PSOE a la hora de sancionar y advertir a sus concejales en este asunto, a diferencia, ha dicho, de lo que sucedió en ocasiones pasadas con otros partidos, haciendo referencia a la moción de censura que presentó el PP en 2013 en contra de Florencio Repollés, en Caspe, quien padecía también cáncer y falleció ese mismo año.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno y presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha reclamado este lunes en una entrevista en la Cadena SER que se retire la moción. Si no, ha avisado, se abrirán los expedientes correspondientes a los concejales de Cadrete. De forma gráfica, ha señalado que el caso puede acabar como con los concejales de La Muela. Es decir, fuera del partido.