¿Cómo se siente después de que se presentara la moción, y que ahora la dirección de los partidos (del PAR y el PSOE) hayan pedido que se retire?

Lo primero, me siento muy arropada por la gente, tanto de mis vecinos como por otras personas que me han llamado y me han escrito. Estoy más tranquila, ahora me tengo que centrar en lo que tengo pendiente el jueves, y lo demás que sea lo que tenga que ser. También estoy agradecida a que las direcciones de los partidos de los concejales que han presentado la moción han tenido en cuenta mi situación especial de salud y han rechazado lo que han hecho sus concejales. Por lo demás, ya centrándome en la operación del jueves y que sea lo que tenga que ser. He pasado unos días bastante intensos, de disgustos y de recibir el cariño de la gente al mismo tiempo. Ahora me conviene estar tranquila y que, de este tema, pase lo que tenga que pasar. Está en manos de los concejales de Cadrete.

¿Se han puesto en contacto con usted los concejales que presentan la moción en estos días?

No, nadie, ninguno de ellos. No hemos hablado. Le mandé mensajes a la concejala del PAR porque no me contestaba, con la que tenía la reunión para hablar del presupuesto 20 minutos después de cuando me presentaron la moción. Ese día no pude hablar con ella, al día siguiente tampoco, y empecé a mandarle audios. Pero si la justificación es que no hay presupuesto, no lo entiendo porque íbamos a hablar precisamente del nuevo presupuesto. Luego ya no hemos tenido ningún tipo de contacto.