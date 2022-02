Una vez superado gran parte del miedo a la pandemia y con la bajada de la séptima ola en Aragón, las reservas para volar en Semana Santa han empezado a mejorar de forma sustancial desde hace un par de semanas, anuncia Jorge Moncada, de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón y responsable de Viajes Área. Y con ellas también las opciones de elegir destino, ya que hace un mes eran solo tres (Egipto, Estambul y Bratislava) y ahora ya son nueve, con la incorporación de Marrakech, Roma, Praga, la ciudad eslovena de Ljubliana, Venecia y Zagreb-Dubrovnik, esta último fletado por la compañía aragonesa Air Horizont

Este recuperación es bien recibida por el sector, que ha pasado por un prolongado bache en su actividad durante los años 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus y al cierre hermético de las fronteras de numerosos países, entre ellos algunos de los destinos turísticos más populares.

Pero las cosas empiezan a cambiar. El crecimiento actual ha sido particularmente notable en la demanda de plazas en los vuelos con salida y llegada en Zaragoza. «Todo esto viene motivado por la confianza que ha generado en los viajeros el hecho de estar vacunados», señala.

Las reservas funcionan bien para Venecia, Roma, Estambul, Egipto, Bratislava, Praga y Marrakech, entre otros. «Esos vuelos se están llenando», destaca Moncada, quien también indica que se ha creado un nuevo portal en internet, desdezaragoza.es, que informa de todos los itinerarios que se pueden hacer tomando como base de partida la capital aragonesa. Esta página web describe el recorrido, informa de la duración del viaje y precisa el precio.

Los interesados en las escapadas se dan cuenta de que todavía existen lugares del mundo a los que no se puede ir, por lo que la demanda se concentra en menos destinos

Para la Cincomarzada no hay nada en principio, pero sí que hay cuatro salidas para Egipto durante el año. No obstante, continúa Moncada, no solo se mueve la demanda en Semana Santa, sino también en los puentes y en verano, con salidas tanto desde Zaragoza como desde otras ciudades.

"Ganas de viajar"

Este interés, explica, se debe a que los clientes potenciales, «que tienen muchas ganas de viajar, están viendo que los vuelos se están llenando». Al mismo tiempo, agrega, los interesados en las escapadas se dan cuenta de que todavía existen lugares del mundo a los que no se puede ir, por lo que la demanda se concentra en menos destinos.

Los lugares más solicitados, en el caso de Semana Santa, son todos los vuelos que hay desde el aeropuerto de Zaragoza, «porque hacen que el viaje sea más corto y cómodo y que se aproveche más el tiempo».

Entre los destinos vetados figuran China y otros países de Asia, así como Oriente Medio. No obstante, «poco a poco se están abriendo de nuevo al turismo ya, como ha pasado con Vietnam, la India y Sri Lanka y pronto pasará con Tailandia».

Ahora las nuevas condiciones, a medida que se controla la pandemia y se reducen las restricciones, están permitiendo la apertura de las puertas al exterior. Pero esta bonanza que se anuncia no hace olvidar a las agencias de viajes el duro periodo que han atravesado los dos años anteriores, en particular 2020, cuando la facturación cayó más de un 90%, si bien en 2021 los efectos negativos aún perduraban y la actividad descendió más de un 70%.

Te puede interesar: Aragón El incremento de costes frena las expectativas de Semana Santa en Aragón

Por ello Moncada considera que en la actualidad «el mercado empieza a repuntar un poco», por lo que aún no puede hablarse de que se ha recuperado plenamente la normalidad en el sector de los viajes a través de agencia.

Sin duda, los efectos negativos de la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19 tardarán en disolverse, por lo que la vuelta a la normalidad se llevará a cabo de forma progresiva, si no se producen sobresaltos.