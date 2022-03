Un total de 38 colegios más de Aragón tendrán el próximo año jornada continua después de que sus comunidades educativas hayan aprobado sus proyectos de tiempos escolares.

La séptima convocatoria de estos proceso por parte del Departamento de Educación ha recibido este año 47 peticiones, asociadas a proyectos de innovación. Una comisión analizó las ideas y comprobó que estas solicitudes cumplían con todos los requisitos exigidos. Solo uno de ellos no pasó la validación administrativa previa requerida y el resto de centros sometió su proyecto a votaciones hasta ayer lunes.

Finalmente fueron 38 los que han obtenido el apoyo de 2/3 del claustro, 2/3 del Consejo Escolar y el 55% del censo de familias. Por provincias, se han aprobado 29 proyectos en Zaragoza y 9 en Huesca. Teruel contaba ya este curso con el 100% de sus centros en horario de jornada continua.

Los nuevos se sumarán a los 293 colegios que ya tienen en marcha este modelo horario. De esta forma, siete de cada diez colegios de Aragón han aprobado ya un proyecto de tiempos escolares desde que se dio esta posibilidad en el año 2016. Con este proceso se persigue que los centros mejoren la atención al alumnado y facilitar modelos flexibles que promuevan la implantación de proyectos de innovación en las aulas.

El Departamento de Educación ha recordado este martes que los proyectos aprobados no suponen en ningún caso un perjuicio para la organización familiar, puesto que los centros tienen la obligación de mantener el horario actual. Es decir, seguirán abriendo y cerrando a la misma hora, pero tendrán una distribución distinta de sus clases.

Por su parte, los centros cuyos proyectos no hayan sido validados porque incumplían criterios de la convocatoria o porque no han obtenido el voto favorable de los 2/3 del claustro o de 2/3 del Consejo Escolar podrán presentarse si lo consideran a la convocatoria del próximo curso. Aquellos centros que no hayan conseguido el 55% del voto del censo de familias deberán esperar a la convocatoria de dentro de dos cursos.