El presidente del PAR, Arturo Aliaga, trasladó este martes con el refrendo de la comisión Ejecutiva del partido a sus concejales en Cadrete que pueden ser expulsados del partido si prosiguen con su intención de presentar una moción de censura contra la alcaldesa, María Ángeles Campillos, del PP, que actualmente padece cáncer.

"Instamos a los dos concejales a que la retiren o no voten esa moción de censura el día del pleno. En su caso, esa será su responsabilidad si no cumplen con la directriz del partido. A partir de entonces, no podrán actuar en nombre del PAR si no cumplen el acuerdo de la Ejecutiva", avisó Aliaga.

"Trasladaremos el asunto a la comisión de disciplina, para hacer las cosas con garantías, y que eleve a esta Ejecutiva la decisión que haya que tomar", explicó. "Estas siglas no responderán de sus acciones", recalcó.

Asistencia a la manifestación de Madrid

Por otro lado, la Ejecutiva del PAR acordó que el partido irá a Madrid el día 20 de marzo "a defender el medio rural". "Hay ministros que ponen en cuestión a los ganaderos, estamos afectados por la sequía y el alza de precios, la despoblación... En la esencia del PAR está la defensa de nuestro medio rural", recordó Aliaga, que mostró su compromiso con la manifestación.