El Consejo de Gobierno del próximo miércoles podría dar luz verde a la celebración del Gran Premio de MotoGP en Alcañiz, previsto en el calendario de la temporada de 2022 para el 18 de septiembre en Motorland. Más allá se abre un porvenir incierto para el circuito aragonés, que no ha blindado su futuro durante cinco años como sí han hecho los otros tres trazados españoles: Jerez, Montmeló y Valencia.

De momento, es seguro que la próxima temporada no habrá motos de la máxima categoría en Aragón. Si hay en 2024 o posteriormente dependerá de lo que decida el próximo Gobierno, el que salga elegido de las urnas en mayo de 2023. La primera decisión, no obstante, pasa por el acuerdo en el Consejo de Gobierno que, de no llegar dentro de siete días, lo hará el 23 de marzo.

El acuerdo con Dorna es, en esta ocasión, solo por un año, por lo que todo estaría condicionado a la decisión del próximo Ejecutivo. Se trata de ser "prudentes" y de "no hipotecar el futuro al Gobierno entrante", dicen en la DGA.

Así, el consejo de la Ciudad de Motor ha dado su visto bueno al pago del canon de 8 millones correspondiente al gran premio de este año. No obstante, Aragón ha pedido la inclusión de una cláusula novedosa que permitiría la posibilidad de ampliar posteriormente el contrato y reengancharse en 2024, según fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerdan que esta cantidad ya no se abona con el dinero procedente del Fite (Fondo de Inversiones de Teruel).

El objetivo futuro es diversificar la actividad en Motorland y que no se halle sujeto únicamente a la celebración de las carreras del campeonato del mundo. Por ello se ha elegido Alcañiz para ubicar un banco de pruebas, con el despliegue del 5G como tecnología de conectividad del futuro. En este sentido, se trata de convertir el complejo, TechnoPark incluido, en una infraestructura de investigación y desarrollo multidisciplinar.

La noticia ha caído como una bomba en Alcañiz. Todos los grupos de su ayuntamiento firmaron el martes, a petición del PAR, una declaración institucional de apoyo sin fisuras al complejo. Es un texto de respaldo al proyecto de Motorland, "el cual debe seguir existiendo y creciendo con el apoyo necesario de las administraciones públicas", según acordaron todos los partidos, que entienden que es "un proyecto estratégico y determinante para el futuro y desarrollo del Bajo Aragón, de la provincia de Teruel y de Aragón".

Toda la inversión económica que se lleva a cabo en el proyecto, aseguran, "tiene un retorno determinante en el sector económico del territorio y sin el cual el Bajo Aragón estaría en una situación de mayor desventaja y pobreza frente a otros territorios" que igualmente reciben aportaciones de dinero público para su desarrollo y crecimiento.

El informe de la Cámara de Cuentas que alertó sobre el futuro de Motorland La Cámara de Cuentas de Aragón publicó el pasado 13 de enero un contundente informe de fiscalización de la empresa Ciudad del Motor, S.A. (Motorland), correspondiente al ejercicio 2020, en el que constató su «dependencia financiera» de las subvenciones de sus socios públicos, principalmente, del Gobierno de Aragón. También advirtió el informe del «escaso impacto de la iniciativa en términos de empleo y población» en la zona en la que se desarrolla el gran premio. Según los datos de la Cámara de Cuentas, desde su creación y hasta 2020, Motorland ha recibido subvenciones y otras aportaciones públicas por importe de 236,4 millones de euros, de los cuales, 91,3 se le han transferido como subvenciones de capital para la construcción de las infraestructuras y 31,5 como subvenciones de explotación para financiar la actividad en el circuito de velocidad. En las últimas operaciones de ampliación de capital no participaron ni el Ayuntamiento de Alcañiz ni la Diputación Provincial de Teruel, pese a que como instituciones siguen apoyando el proyecto.

"Sabíamos que el GP de 2022 estaba sin firmar pese a que normalmente se deja hecho en septiembre del año anterior", dicen fuentes del Partido Aragonés en Alcañiz, donde solicitan que se realice un estudio "riguroso" que determine las repercusiones económicas y sociales que tiene el circuito en el entorno. "Para nosotros, si el gasto es de 8 millones pero repercute en 15 millones, no es gasto sino inversión", aseguran.

Desde Alcañiz entienden que el resto de circuitos en España "se están frotando las manos", dado que este año empezaba una rotación de los cuatro trazados nacionales y el del Algarve portugués.

En la declaración se pide también planificar y llevar a cabo todas las medidas necesarias "para garantizar la continuidad de la Ciudad del Motor, incluyendo de manera constante año a año en los presupuestos ordinarios del Gobierno de Aragón el importe necesario para el crecimiento y consolidación del proyecto".

El circuito de 2023 ya estaba descartado Son cinco los circuitos que han llegado a un acuerdo con Dorna para rotar en el calendario del Mundial, después de que Carmelo Ezpeleta, el jefazo de la empresa organizadora, avisase de que había más circuitos que carreras. Los grandes premios del Algarve, Jerez, Montmeló y Cheste ya han firmado su prórroga por cinco años. En principio organizarían tres pruebas cada cinco años variando de forma indistinta, no necesariamente uno sí y otro no. En el calendario de 2022 ya no está el GP de Cheste. El siguiente en faltar, según fuentes de la Ciudad del Motor, era el trazado de Alcañiz, que no aparecerá de ningún modo al no firmar el contrato plurianual.

En el texto consensuado por la junta de portavoces también se pide que el proyecto vuelva a incluirse en el Fite y buscar en otras administraciones o entidades "todas aquellas inversiones aún necesarias para finalizar el proyecto, con el objetivo de seguir siendo uno de los mejores circuitos del mundo", aunque consideran prioritaria la renovación inmediata para 2022.

"Habría que hacer una negociación política para poder volver a entrar en el FITE. ¿Qué razones hacen que una empresa se quede en el territorio?", se preguntan desde el PAR, donde creen que hay que reorientar el proyecto de cara al Fite y piden que se demuestre con un estudio, "de la Universidad de Zaragoza o de quien sea" que Motorland no tiene futuro.

Desde el PP, su portavoz en Industria y exalcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, calificó de "alarmante" la situación y expresó su "preocupación" por la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico. "Históricamente, se prorrogaban los grandes premios hasta un año más tarde de las elecciones para que, de haber un cambio de Gobierno, el entrante tuviera la garantía de poder celebrar un gran premio".

Para el secretario territorial de CHA, José Manuel Salvador, renovar un año más para no hipotecar al próximo Gobierno de Aragón «es una propuesta que tiene su sentido de prudencia política, siempre que comprometa a los partidos a buscar un acuerdo destinado a paliar el enorme coste de estas pruebas». Como alternativa, ven la colaboración público-privada.

Desde Podemos consideran que «el planteamiento original en torno al desarrollo de eventos deportivos lleva al proyecto a una situación insostenible» y afirman que «garantizar la viabilidad del proyecto pasa por darle otra perspectiva», como el camino iniciado en torno al vehículo autónomo 5G.