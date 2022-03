Atades ha celebrado este jueves la Jornada 'Mujeres y discapacidad', en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el acto se ha presentado el 'Proyecto Gea', impulsado por Atades, en el que se reúnen historias de vida de varias generaciones de madres y hermanas que históricamente se han ocupado de respaldar y crear oportunidades para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha inaugurado la jornada expresando el "agradecimiento" a Atades por la labor que desarrolla desde hace seis décadas y ha señalado que este "importante papel" queda en evidencia con la revista monográfica presentada este jueves, con "testimonios oportunos y representativos de la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad intelectual”. Unos testimonios que evidencian "todas las barreras que se ven obligadas a afrontar, pero también las grandes dosis de ingenio, esfuerzo y resiliencia que ponen en juego para superarlas e incluso, en algunos casos, derribarlas".

La experiencia de María Castarlenas

La impulsora del 'Proyecto Gea', la psicóloga clínica y coordinadora del Centro Integra Aragón, María Castarlenas, ha presentado esa iniciativa junto con algunas de las personas que participan en el mismo.

A lo largo de su recorrido profesional, esta psicóloga ha tenido la oportunidad de escuchar, algo que ella subraya especialmente, a decenas de mujeres, sobre todo madres, con hijos e hijas con discapacidad intelectual. Ello le llevó a observar que todas esas historias de vida suponen valiosísimos testimonios que generalmente no se han puesto en escena, o son desconocidos en la sociedad, con los cuales se recorre no solo cuál ha sido la evolución de la atención y cuidado a la discapacidad intelectual, también a la inclusión, y a la estigmatización de la misma, sino cómo han sido las mujeres quienes a lo largo de generaciones se han ocupado de sus próximos, asumiendo retos hacia los que la sociedad no siempre ha dirigido la mirada.

La jornada ha contado con otro panel centrado en 'Mujeres, niñas y discapacidad intelectual' protagonizado por usuarias, profesionales y familias de Atades

Junto a María Castarlenas han intervenido María Pilar Millán, madre de una persona con discapacidad intelectual del servicio de atención de día de Integra Aragón y, Amparo Lezcano, madre y hermana de dos usuarias del Centro Integra Aragón con discapacidad intelectual y física, representando al entorno rural. Dos testimonios de mujeres que hacen frente a la situación como madres y/o hermana de dos personas con discapacidad intelectual quiénes han asumido y afrontado la discapacidad de sus familiares.

'Mujeres, niñas y discapacidad intelectual'

La jornada ha contado con otro panel centrado en 'Mujeres, niñas y discapacidad intelectual' protagonizado por usuarias, profesionales y familias de Atades quienes defienden el papel de la mujer con discapacidad intelectual en la sociedad. En el panel han intervenido la directora del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel, Cynta Cayetano, y Ana Lucía Mañero (maestra de educación especial y en representación de la Comisión de Convivencia e Igualdad y contra el acoso escolar Especial Atades- San Martín de Porres). Como usuarias de Atades, han participado Mª Pilar Mateo, presidenta del grupo de Autogestores de Santo Ángel; Marian González, residente de Santo Ángel y trabajadora del Centro Especial de Empleo Logística Social de Atades; y Ana Isabel Avendaño, residente y autogestora de Santo Ángel quién además acaba de encontrar su primer empleo. Con sus intervenciones han puesto en valor el papel de la mujer y las niñas con discapacidad intelectual, también como desde Atades se trabaja por la igualdad de derechos tanto en mujeres como en niñas con discapacidad intelectual y la importancia que debe tener en la sociedad un trato igualitario y lleno de oportunidades.

Testimonio

En la jornada también ha participado la directora de la Ciudad Residencial Sonsoles, Sarai García, quien ha mantenido una conversación con Ana María Merlé, testimonio junto al de sus hermanas de cómo ha afrontado la discapacidad intelectual de su hermana Maite, residente de Sonsoles. Durante este panel se ha presentado la revista monográfica de ATADES dedicada a “Mujeres y discapacidad”. La directora del departamento de Comunicación de Atades, Rosa Pellicero, encargada de conducir la jornada ha participado en dando a conocer los contenidos de la última revista publicada por la entidad, realizada por su departamento de comunicación. Un trabajo que ha ilustrado el Estudio de Arte y Diseño del Centro Integra Aragón de Atades. Junto a ellas y en representación del Estudio, la ilustradora Vanesa Franco.

Una jornada en la que la responsable de la UAVDI- Aragón (Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual) y FUNDAT (Fundación Tutelar Aragonesa), Victoria Ledesma, ha explicado cómo afecta la violencia y los abusos en la mujer con discapacidad intelectual. Junto a Victoria Ledesma, una mujer usuaria de la UAVDI-Aragón quien ha contado su experiencia y ha explicado cuál ha sido ayuda recibida por la UAVDI-Aragón ante un abuso sufrido.

Ordenanza de accesibilidad

En representación de las familias de Atades y cerrando el evento ha intervenido Teresa Escámez, de la Junta de Gobierno de la Asociación, quien ha destacado el papel importante que para las familias tiene la entidad. Para Teresa Escámez, "las cuidadoras de personas con discapacidad intelectual necesitamos que toda la comunidad aprenda a convivir con nuestros familiares, personas diferentes, a las que se tiene que apoyar y sobre todo darles su sitio, sitio que se merecen dentro de nuestra sociedad".

En representación de las familias de Atades ha intervenido Teresa Escámez, quien ha destacado el papel importante que para las familias tiene la entidad

Junto a Teresa Escámez ha intervenido la concejal de Mujer, Igualdad y Juventud, María Fe Antoñanzas, quien ha señalado que "una de las prioridades del Ayuntamiento de Zaragoza es conseguir una ciudad más inclusiva y accesible, y en ello llevamos trabajando desde el comienzo de este mandato". "En los próximos meses, aprobaremos la ordenanza de accesibilidad y derechos que sentará las bases para una ciudad mucho más amable, con la eliminación de las barreras que todavía afectan a los vecinos y vecinas que tienen una discapacidad física, intelectual, auditiva o visual. Ahora mismo la ordenanza se encuentra en consulta pública, para que la ciudadanía pueda hacer sus propuestas", ha indicado. "Por otro lado, desde el Servicio de Igualdad trabajamos con la Asociación de Mujeres con Discapacidad (Amanixer) y este año hemos renovado el convenio firmado el año pasado para ofrecer redes de apoyo a este colectivo, que sufre una doble discriminación".