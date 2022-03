La buena noticia es que no se esperan precipitaciones: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé casi nulas probabilidades de lluvia desde el sábado al lunes. La noticia menos buena es que no será un día tan apacible como merece una celebración popular como es la Cincomarzada. Zaragoza vivirá un sábado con intervalos nubosos y con temperaturas que oscilarán entre los 4 grados centígrados de mínima a primera hora de la mañana y los 13 de máxima en las horas centrales. Es decir, el termómetro no será esta vez el mejor aliado de aquellos que quieran celebrar la jornada al aire libre como es tradicional.

El cierzo tampoco traerá buenas noticias esta vez, ya que soplará moderado durante buena parte del día, aunque con rachas puntuales de hasta 55 kilómetros por hora. No son las mejores condiciones meteorológicas, pero podrían haber sido mucho peores a tenor del importante cambio de tiempo que se ha vivido en las últimas horas en buena parte del país. De hecho, va a ser un fin de semana invernal en buena parte de la Península. En el resto de la comunidad aragonesa, la Aemet anuncia para el sábado 5 de marzo intervalos nubosos, más densos en la mitad norte por la tarde. Serán probables precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, que no se descartan de un modo más disperso en el resto del tercio norte y en el Sistema Ibérico. La cota de nieve estará en torno a los 900-1000 metros. Temperaturas mínimas en descenso, en general leve; máximas en ascenso ligero en Sistema Ibérico y Pirineos y con pocos cambios en el resto. Heladas en Sistema Ibérico y Pirineos. En el valle del Ebro, viento del noroeste, disminuyendo a flojo la segunda mitad del día; en el resto, viento flojo con predominio de la componente oeste. Consulta aquí la previsión del tiempo en todos los municipios de Aragón.