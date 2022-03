La solidaridad con Ucrania se debe canalizar a través de los organismos oficiales. Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto tras una reunión una reunión técnica para tratar cuestiones relacionadas con la logística y la ayuda humanitaria al país invadido por la Federación Rusa. En el encuentro han estado presentes miembros del Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, de la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza, responsables del área de Inmigración del Gobierno de Aragón, la Asociación Ucranianos Residentes en Aragón y la Asociación Asistencia a la Infancia.

La consejera ha incidido este viernes en que aquellos productos que se necesitan para ayudar a la población Ucrania "se harán saber de manera oficial". Broto ha asegurado que el ejecutivo está en contacto, tanto con las entidades que "trabajan en el terreno" y como el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Ambos nos han trasladado que la aportación más positiva en estos momentos es la económica", ha recalcado la consejera que ha comentado que no tienen que ser grandes sumas de dinero y que los ciudadanos también pueden contribuir con pequeñas cantidades.

“La coordinación es fundamental tanto en lo que se refiere a la acogida de refugiados como en la canalización de las ayudas que van llegando”, ha asegurado la consejera. Además, Broto ha reconocido que se trata de una cuestión "complicada" ya que se trata de un tema que genera "un gran dolor".

Broto ha asegurado que se han registrado una gran cantidad de muestras de solidaridad por parte de la sociedad aragonesa: "Todas las personas que envían sus recursos a Ucrania es de gran ayuda, pero hay que canalizar esta situación, que es importante que lo hagamos a través de las entidades que forman parte del Comité Autonómico de Emergencias, y que lo que necesitan los ucranianos es lo que nos planteen las entidades que trabajan en el terreno".

"No podemos hacer almacenamiento de productos y que después no sean necesarios y no puedan llegar", ha indicado Broto, añadiendo que aquellas informaciones que puedan aparecer por diversos canales asegurando que se precisan medicamentos u otros materiales para enviarlos a Ucrania o familias para acoger a refugiados "no son ciertas". "Estamos organizando, trabajando con rigor y en el caso de que se necesita cualquier cosa de la sociedad, que como es muy solidaria estoy segura de que lo tendríamos, por los cauces oficiales lo haríamos saber".

La consejera ha asegurado que todas las donaciones que se han recibido a través de los mecanismos oficiales están ahora mismo almacenadas en una nave en Plaza. "Tenemos este material y lo agradecemos mucho" y ha especificado que estos productos se enviará en el momento en el que sean necesarios y en los lugares precisos porque "ahora lo importante es que la gente pueda salir de allí y podamos acogerlos". Broto ha anunciado también que el Gobierno de Aragón ha planteado una aportación de 150.000 euros destinados a aquellas organizaciones que "tienen estructura en Ucrania".

Según palabras de la consejera en este momento la mejor ayuda que los aragoneses pueden ofrecer a los ucranianos es "acogiéndolos e integrándolos con solidaridad en sus localidades y en sus barrios" cuando empiecen a llegar a la comunidad. En esta línea Broto ha reiterado que todavía no se sabe cuantas familias llegaran a la comunidad ni cuando empezaran las llegadas. "No sabemos el número que llegarán a la comunidad autónoma, ni cuánto tiempo se quedarán aquí. Primero es necesario saber adónde quieren ir esas familias, pero estamos dispuestos a ayudarlos", ha comentado la consejera.

Broto ha trasladado que Aragón cuenta ya con 98 familias "acreditadas" para recibir niños que viajen solos de Ucrania: "Hay una situación en la que todo el mundo es muy solidario, pero hay que garantizar la acreditación del bienestar de estos niños, su continuidad y seguridad". Estos menores seguirán el mismo protocolo de protección que niños no acompañados de otros casos que se tramitan en Aragón.

Para finalizar, la consejera ha asegurado que el Departamento de Ciudadanía de Derechos Sociales se ha puesto en contacto con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para que pueda elaborar un listado de los equipamientos que en estos momentos hay disponibles en la comunidad autónoma para recibir a personas en caso de ser necesario, ya sean municipales o particulares. Broto a ha asegurado que se trata de "un listado vivo que no deja de aumentar" y que cada vez son más los ayuntamientos que aportan sus instalaciones para este fin.