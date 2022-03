El transporte sanitario urgente en Aragón se ha vuelto a colar esta semana en el parlamento y, una vez más, lo ha hecho en un debate que, conforme avanzaba, elevaba su tono bronco por el cruce de acusaciones.

A petición del PP, de IU y de la consejera de Sanidad, la gerente de Urgencias y Emergencias del 061 Aragón, Amparo García, ha comparecido este viernes en la Comisión de Sanidad para hablar del nuevo contrato de ambulancias y tras varias semanas de polémica.

Antes de intervenir, Álvaro Sanz (IU) y Ana Marín (PP) le han lanzado una serie de preguntas entre las que figuraban si el nuevo pliego iba a ser mixto, si se va a subrogar al personal, si el reciente convenio colectivo se iba a respetar o "si hay algo, un borrador o lo que sea, porque luego se ha dicho que no", en palabras de Marín.

"He sido muy educado y usted no. No ha hecho ni una sola mención a las intervenciones planteadas por IU. Me parece una falta de respeto", ha dicho Álvaro Sanz (IU)

El tono de ambos ha sido correcto, pero tras la intervención inicial de García ha pasado a ser más bronco al considerar que la gerente "no ha respondido a nada" de lo planteado. "He sido muy educado y usted no. No ha hecho ni una sola mención a las intervenciones planteadas por IU. Me parece una falta de respeto. Llevamos el mes que llevamos por hacer las cosas más y es la hora de dar explicaciones, pero siguen erre que erre. Voy a volver a plantearle las preguntas y creo que deberían ser resueltas, sino me parece una falta de irresponsabilidad", ha señalado Sanz visiblemente cabreado.

"De los 10 minutos que tenía para aclarar la situación del transporte, ha gastado cuatro en contarnos la historia de las ambulancias y en los seis restantes no ha contestado a nada", ha apuntado Ana Marín (PP)

Marín, por parte, ha ido en la misma línea. "De los 10 minutos que tenía para aclarar la situación del transporte, ha gastado cuatro en contarnos la historia de las ambulancias y en los seis restantes no ha contestado a nada. ¿Hay borrador o no? ¿Cuándo se va a publicar?", ha reiterado la popular.

García: "No tengo problema en decir que me he equivocado"

Nuevamente en su turno, la gerente ha pedido disculpas directas a Álvaro Sanz. "Tendría que haber respondido a sus preguntas", le ha reconocido. Sobre las cuestiones en sí, García ha asegurado que el nuevo pliego no está redactado todavía y que lo que se presentó en rueda de prensa se hacía en función de un borrador "planteado cuando no se había firmado el convenio colectivo". La firma del mismo exige ahora modificaciones.

"Si hay rectificar el borrador, lo haremos. Tendremos un pliego de condiciones que garantice el transporte sanitario en la comunidad en condiciones. Hasta que no se tenga clarificado todo, no saldrá adelante ni se publicará", ha apuntado Amparo García

"En ese documento se establecen una serie de reivindicaciones que ponen el riesgo el coste económico que supone la aceptación de todas las reclamaciones. No estaban en el pliego anterior y no puedo decir otra cosa que ese pliego era un borrador, sujeto a discusión. No tengo ningún problema en decir que me he equivocado y que hay que corregir determinadas cosas", ha dicho García.

"Si hay rectificar el borrador, lo haremos. Tendremos un pliego de condiciones que garantice el transporte sanitario en la comunidad en condiciones de igualdad, equidad y garantía de asistencia. Hasta que no se tenga clarificado todo, no saldrá adelante ni se publicará", ha recalcado García.

Aragón contará con 90 vehículos para transporte sanitario urgente

Lo que sí ha dejado claro la gerente del 061 es que habrá 90 vehículos. "Estarán los 88 del pliego anterior y dos más, que son los vehículos de intervención rápida. "Sobre las bases operativas, el borrador contempla que tienen que disponer de un espacio para ubicar los vehículos, vestuarios, espacios de dormitorio... ", ha señalado.

Las críticas también han llegado de parte de otros partidos. Morón, de Vox, ha señalado que "me sorprende" tener que estar preguntándole por si los pliegos ya están redactados "cuando en el orden del día figura que va a hablar sobre el nuevo pliego", ha dicho. "Ha dicho solo vaguedades", ha añadido. Desde Ciudadanos, Susana Gaspar ha tildado las explicaciones de García de "tomadura de pelo", mientras que Itxaso Cabrera (Podemos) ha insistido con el tema de la internalización del servicio de ambulancias.

García: "La asistencia no está en riesgo, no desaparece"

La gerente del 061, por otro lado, ha recalcado que el nuevo contrato no supondrá la reducción de la atención. "La asistencia sanitaria no está en riesgo, no desaparece. Se han vertido acusaciones de mala praxis, se han hecho acusaciones de decisiones clínicas sin conocer el resto de los condicionantes y se ha utilizado el dolor de la pérdida para una discusión política que no tiene sentido. Cada cual elige sus batallas y yo ahí no voy a entrar", ha reflexionado García.

Acciona, la empresa que gestiona ahora el servicio sanitario urgente, ya ha manifestado que no se presentará al próximo concurso. Con ella, precisamente, es con quien los trabajadores firmaron el nuevo convenio colectivo.

"Cuando la empresa nos manifiesta esa voluntad, empezamos a hacer una serie de estudios para ver la posibilidad de la internalización. Se ha valorado. Ahora, al incorporarse el nuevo acuerdo, no sé si los trabajadores estarán a favor de la internalización. En Función Pública no nos han subido el sueldo 4.200 euros en un año ni un 20% la masa salarias. Esas decisiones y acuerdos tomados por terceros se vinculan al pliego de condiciones", ha explicado.

La DGA estudia alternativas por si la empresa se va antes

Los trabajadores del sector, de hecho, temen que sus nuevas condiciones dejen desierto el nuevo concurso. Algo de lo que alertó la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, en un pleno reciente al asegurar que los requisitos firmados eran "inasumibles" por la parte económica.

En este sentido, la gerente del 061, Amparo García, ha asegurado que "se están estudiando medios alternativos" por si "antes del 31 de julio" (que es cuando cumple el actual contrato) la empresa no puede seguir. "Habrá soluciones alternativas. A partir de ahí, intentaremos hacer un pliego de condiciones que garantice todos los extremos, pero con más recursos, un incremento económico sustancia y una mayor presencialidad", ha recalcado.