En Aragón no ha hecho falta colgar carteles informativos sobre las colectas de alimentos, medicinas y ropa que se han organizado para ayudar a Ucrania. Las redes sociales se han convertido en el cauce más rápido para apelar a la solidaridad de los aragoneses.

Es lo que hizo la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), que en un mensaje en Facebook publicó una lista con todo aquello que podrían necesitar en el país del este, tanto el Ejército como los civiles que han pasado de la comodidad de sus casas a esconderse en sótanos y búnkers. La respuesta ha sido abrumadora.

Hace una semana que comenzaron a recogerse las primeras donaciones. Entonces, el sábado pasado, tan solo eran tres los puntos de recogida en Zaragoza. Tres pequeñas tiendas de alimentación con dueños de origen ucraniano que no duraron en volcarse para ayudar a sus compatriotas, a los que se quedaron defendiendo al país.

Apenas diez días después de que comenzara el torrente de solidaridad, los lugares habilitados no han dejado de crecer y han llegado a todo el territorio. Ahora mismo, prácticamente todas las comarcas cuentan con uno o varios puntos que envían las colectas a través de AURA a la frontera entre Polonia y Ucrania, donde los paquetes que llegan se clasifican y se distribuyen.

Tiendas que ejercen de almacén

Un simple paseo por cualquiera de los puntos de recogida se convierte fácilmente en una pasarela en las que las cajas y las bolsas llenas a rebosar se convierten en las verdaderas protagonistas. En ningún momento dejan de entrar donantes a las tiendas, la mayoría ya vienen cargados, pero también se ven rezagados que no tienen claro todavía cuales son los elementos que incluye la lista. «¿Pañales también hacen falta?», pregunta una mujer en la tienda Kalinka. Nicolai, su dueño, contesta con marcado acento del este que cualquier cosa que quieran traer será «bien recibida».

Nicolai regenta junto con Oxana, su mujer, la tienda Kalinka en la calle Doctor Horno. Este establecimiento de productos del Este luce en su escaparate banderas ucranianas y carteles sobre la guerra que ha iniciado Putin.

Nikolai se ve todos los informativos de su país porque necesita «saber qué es lo que está pasando en mi país». Asegura que hace muchos días que los nervios no le dejan dormir y que ahora mismo ofrecer su tienda para aunar las donaciones es lo único que puede hacer para colaborar.

«Necesitamos pañales para los niños, medicinas, vendas, café, té», enumera el hombre. «Todo lo que traiga la gente es bueno y nosotros nos organizaremos para entregarlo», añade. Cada vez que alguien entra en el local para dejar productos se muestra muy agradecido. La mayoría son conocidos, «gente buena del barrio que nos conoce y nos quiere ayudar».

El ucraniano asegura que esta «muy feliz» de ver cómo la gente está «descubriendo la verdad». «Putin solo cuenta mentiras para acabar con nosotros. Esto es una guerra de verdad, está destruyendo las ciudades y está matando inocentes», relata Nicolai.

En Delicias

Kalinca no es la única tienda que está recibiendo mucho más público del habitual durante estos días. La tienda de alimentación Kozak, en la calle José García Sánchez, ha dejado de ser un pequeño supermercado del zaragozano barrio de Delicias para convertirse en un almacén al que no dejan de llegar donaciones.

El aluvión ha sido tal durante la semana que los dueños de la tienda han tenido que usar como almacén un local vacío junto del establecimiento. «La gente está entrando a cada minuto, no deja de venir gente», asegura Yuri, el dueño de la tienda. «Estoy recibiendo muchas llamadas para ofrecerme ayuda. También de las empresas que disponen de camiones y furgonetas o naves para hacer acopio del material», añade el ucraniano.

Los pueblos también se están volcando. Yuri asegura que su teléfono «no deja de sonar». «Alcaldes, pueblos, comarcas, todos me llaman para ver cuando me pueden traer paquetes, para ver que necesitamos y estamos muy agradecidos», asegura el ucraniano.

La avalancha de donaciones recibidas ha sido tal que los envíos son ya diarios. «Todos los días sale como mínimo una furgoneta y cuando podemos sale también el camión lleno», explica.

Los voluntarios están desarrollando un papel crucial en las recogidas de enseres. Aunque la mayoría son de origen ucraniano, cada vez son más los aragoneses que, unidos mediante lazos de amistad, acuden a las tiendas a aportar su granito de arena

Aunque algunos de los viajes van primero a Madrid, la mayoría salen de Zaragoza y van directamente en dirección en Ucrania. «Los paquetes llegan hasta la frontera entre Polonia y Ucrania y y allí los polacos tienen un gran almacén donde lo organizan todo y lo van repartiendo por el país», cuenta Yuri.

Los voluntarios están desarrollando un papel crucial en las recogidas de enseres. Aunque la mayoría son de origen ucraniano, cada vez son más los aragoneses que, unidos mediante lazos de amistad, acuden a las tiendas a aportar su granito de arena. Es el caso de Mari Luz y su hija, que esta semana se acercaban a la tienda Algo Más para ayudar con la clasificación de los paquetes recibidos «Está colaborando muchísima gente, muchísimas empresas», aseguran. «Yo me enteré porque lo pusieron por el grupo de balonmano de mi hija y como estos día no trabajo me he acercado a colaborar un poco», explica Mari Luz.

Distripol, en la calle Cortes de Aragón, es otro de los establecimientos que durante esta semana se ha animado a prestar su ayuda con la causa. La tienda, que vende material táctico y militar, va a hacer una selección para enviárselo el Ejército ucraniano.

Gafas de protección, rodilleras y torniquetes

«Vamos a enviar gafas de protección, rodilleras y más de 100 torniquetes. Además, todo lo que quiera traer la gente será bien recibido», asegura el dueño del establecimiento. En este caso los envíos van primero a Madrid y se envía a través de sindicatos policiales de la capital

Solo en Zaragoza, la lista de puntos de recogida incluye ocho establecimientos a los que llevar las donaciones, entre los que se incluyen espacios como las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales y del Trabajo

La presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón aseguraba esta semana en una entrevista que están en constante contacto con la Embajada Ucraniana en España y que son ellos mismos los que están asegurando que la ayuda humanitaria que sale desde Zaragoza llegue hasta su destino y sea repartida entre los que la necesitan.

Iniciativas rurales

Ahora mismo no hay prácticamente ninguna comarca en Aragón que no cuente con su propio punto de recogida de alimentos y enseres para donar a Ucrania.

Monzón fue una de las primeras localidades en sumarse a estas iniciativas, desde hace ya más de una semana están recogiendo todo tipo de productos y ahora esperan que el próximo jueves se realice el primer envío en un trailer que se dirigirá directo hasta la frontera.

Alex Ladyzhenskiy es el impulsor y cuenta con la colaboración activa del ayuntamiento. «Llegué a España hace 18 años, con ocho. Prácticamente me he criado aquí y he echado raíces, pero nos sentimos muy unidos a nuestra tierra», apunta el joven.

Asegura que no puede sentirse más satisfecho de como se está desarrollando el proyecto. «La gente se está volcando, el ayuntamiento nos ha cedido la nave más grande que hay en Monzón y ahora mismo tenemos cuatro palés de comida y unos 10 solo de ropa».

Además, el joven apunta que están seguros de que los paquetes van a llegar a su destino. «Desde el primer momento nos pusimos en contacto con la Embajada para saber a dónde podíamos enviar la mercancía y asegurarnos de que llegaba bien».

Durante toda la semana los puntos de recogida de la comunidad se han multiplicado. Ahora, solo en Zaragoza la lista incluye ocho establecimientos a los que llevar las donaciones, entre los que se incluyen espacios como las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales y del Trabajo, ambas dependientes de la Universidad de Zaragoza; el Colegio Montessori de la capital; o la asociación folclórica Xinglar.